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Премьер Финляндии призвал Европу участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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09:49 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/premer-2000220720.html
Премьер Финляндии призвал Европу участвовать в переговорах по Украине
Премьер Финляндии призвал Европу участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Премьер Финляндии призвал Европу участвовать в переговорах по Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:49:00+03:00
2025-02-19T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. "Если Соединенные Штаты и Россия решат встретиться, это будет их решение. Мы нужны за этим столом. Другие не могут решать за нас, и мы должны приложить все усилия, чтобы сесть за стол переговоров", - приводит слова Орпо газета Helsingin Sanomat. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html
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россия, сша, украина, петтери орпо, сергей лавров, александр грушко, в мире
Россия, США, Украина, Петтери Орпо, Сергей Лавров, Александр Грушко, В мире
Премьер Финляндии призвал Европу участвовать в переговорах по Украине

Премьер Финляндии Орпо: Европа должна участвовать в переговорах по Украине

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены.
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"Если Соединенные Штаты и Россия решат встретиться, это будет их решение. Мы нужны за этим столом. Другие не могут решать за нас, и мы должны приложить все усилия, чтобы сесть за стол переговоров", - приводит слова Орпо газета Helsingin Sanomat.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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РоссияСШАУкраинаПеттери ОрпоСергей ЛавровАлександр ГрушкоВ мире
 
 
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