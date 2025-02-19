https://ria.ru/20250219/pravitelstvo-2000223005.html
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах - РИА Новости, 19.02.2025
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:05:00+03:00
2025-02-19T10:05:00+03:00
2025-02-19T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год, сообщила пресс-служба кабмина."Квоты на будущий учебный год сформированы по 838 направлениям подготовки и научным специальностям. По 77 из них число целевых мест увеличено по сравнению с прошлым годом", — говорится в релизе.Распоряжение об установлении квот подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе напомнили, что правительство каждый год определяет на основе заявок от регионов, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Такие абитуриенты поступают в вузы по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно, а после получения диплома должны отработать не менее трех лет в организации, которая направила их на обучение. На предстоящий учебный год регионы заявили о потребности по 12 новым направлениям подготовки, среди них "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии", "Наносистемы и наноматериалы", "Технология изделий легкой промышленности", "Конструирование изделий легкой промышленности", "Регионоведение России"."При этом по медицинским специальностям в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" (специалитет) их доля составит 70 и 75 процентов соответственно, а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100 процентов", — сообщили в пресс-службе.В числе таких направлений "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Детская хирургия", "Торакальная хирургия", "Гастроэнтерология", "Кардиология", "Неврология", "Ревматология", "Нейрохирургия", "Радиотерапия", "Травматология и ортопедия"."Большие квоты на целевое обучение выделены для будущих специалистов в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов. Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70 процентов (в специалитете)", — рассказали в правительстве. Больше половины бюджетных мест в бакалавриате достанется целевикам, которые будут обучаться по специальности "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", 45 процентов — по специальности "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", 40 процентов — по специальностям "Авиастроение", "Двигатели летательных аппаратов", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура". "По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест осталась на уровне 35 процентов, что связано с необходимостью увеличения числа молодых исследователей в России", — добавили в пресс-службе. Мишустин сообщал, что всего на целевое обучение в 2025-м выделят около 145 тысяч мест.
https://ria.ru/20250206/putin-1997826835.html
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год, сообщила пресс-служба
кабмина.
"Квоты на будущий учебный год сформированы по 838 направлениям подготовки и научным специальностям. По 77 из них число целевых мест увеличено по сравнению с прошлым годом", — говорится в релизе.
Распоряжение об установлении квот подписал премьер-министр Михаил Мишустин
.
В пресс-службе напомнили, что правительство каждый год определяет на основе заявок от регионов, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Такие абитуриенты поступают в вузы по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно, а после получения диплома должны отработать не менее трех лет в организации, которая направила их на обучение.
На предстоящий учебный год регионы заявили о потребности по 12 новым направлениям подготовки, среди них "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии", "Наносистемы и наноматериалы", "Технология изделий легкой промышленности", "Конструирование изделий легкой промышленности", "Регионоведение России".
"При этом по медицинским специальностям в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" (специалитет) их доля составит 70 и 75 процентов соответственно, а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100 процентов", — сообщили в пресс-службе.
В числе таких направлений "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Детская хирургия", "Торакальная хирургия", "Гастроэнтерология", "Кардиология", "Неврология", "Ревматология", "Нейрохирургия", "Радиотерапия", "Травматология и ортопедия".
«
"Большие квоты на целевое обучение выделены для будущих специалистов в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов. Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70 процентов (в специалитете)", — рассказали в правительстве.
Больше половины бюджетных мест в бакалавриате достанется целевикам, которые будут обучаться по специальности "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", 45 процентов — по специальности "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", 40 процентов — по специальностям "Авиастроение", "Двигатели летательных аппаратов", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура".
"По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест осталась на уровне 35 процентов, что связано с необходимостью увеличения числа молодых исследователей в России", — добавили в пресс-службе.
Мишустин сообщал, что всего на целевое обучение в 2025-м выделят около 145 тысяч мест.