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Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском - РИА Новости, 19.02.2025
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22:47 19.02.2025 (обновлено: 23:05 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/politika-2000416192.html
Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском
Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском - РИА Новости, 19.02.2025
Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском
Канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа о диктатуре Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:47:00+03:00
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в мире
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олаф шольц
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа о диктатуре Владимира Зеленского."Просто неправильно и опасно лишать Зеленского демократической легитимности", — написал он.Немецкий политик заявил, что проведение выборов на Украине во время конфликта невозможно, а политика главы киевского режима по истечению срока полномочий якобы "соответствует требованиям Конституции и избирательного законодательства".В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250219/kritika-2000391149.html
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в мире, украина, сша, германия, олаф шольц, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском

Шольц назвал заявления Трампа о диктатуре Зеленского опасными

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа о диктатуре Владимира Зеленского.
"Просто неправильно и опасно лишать Зеленского демократической легитимности", — написал он.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Украине отреагировали на жесткую критику Зеленского Трампом
Вчера, 19:34
Немецкий политик заявил, что проведение выборов на Украине во время конфликта невозможно, а политика главы киевского режима по истечению срока полномочий якобы "соответствует требованиям Конституции и избирательного законодательства".
В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.
Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского
Вчера, 21:22
 
В миреУкраинаСШАГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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