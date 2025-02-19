https://ria.ru/20250219/politika-2000416192.html

Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском

Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском - РИА Новости, 19.02.2025

Шольц вступил в спор с Трампом из-за слов о Зеленском

Канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа о диктатуре Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:47:00+03:00

2025-02-19T22:47:00+03:00

2025-02-19T23:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа о диктатуре Владимира Зеленского."Просто неправильно и опасно лишать Зеленского демократической легитимности", — написал он.Немецкий политик заявил, что проведение выборов на Украине во время конфликта невозможно, а политика главы киевского режима по истечению срока полномочий якобы "соответствует требованиям Конституции и избирательного законодательства".В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250219/kritika-2000391149.html

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в мире, украина, сша, германия, олаф шольц, владимир зеленский, дональд трамп