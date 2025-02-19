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На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского
На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского - РИА Новости, 19.02.2025
На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х поддержал критику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:22:00+03:00
2025-02-19T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х поддержал критику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского."Что же, по определению так и есть", — написал он, комментируя слова Трампа.В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250219/kritika-2000391149.html
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, украина, дональд трамп, джо байден
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На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского
Профессор Малинен поддержал слова Трампа о диктаторе Зеленском