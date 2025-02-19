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Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно - РИА Новости, 19.02.2025
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Костромская область
 
23:02 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/podgotovka-2000417855.html
Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно
Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно - РИА Новости, 19.02.2025
Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно
Руководство центрального управления Ростехнадзора отметило положительную динамику подготовки муниципалитетов Костромской области к осеннее-зимнему периоду. РИА Новости, 19.02.2025
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2025-02-19T23:02:00+03:00
костромская область
сергей ситников
костромская область
мантурово
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
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КОСТРОМА, 19 фев – РИА Новости. Руководство центрального управления Ростехнадзора отметило положительную динамику подготовки муниципалитетов Костромской области к осеннее-зимнему периоду. Центральное управление Ростехнадзора сообщает, что состоялось рабочее совещание руководителя управления Евгения Тюменцева с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В частности, рассматривался вопрос прохождения муниципальными образованиями региона осенне-зимнего периода 2024-2025 годов и подготовки к предстоящему отопительному сезону. "Евгений Тюменцев отметил, что регион в течение восьми лет демонстрирует положительную динамику подготовки муниципалитетов к осеннее-зимнему периоду, так в 2024 году 94% муниципальных образований Костромской области признаны готовыми", - говорится в сообщении центрального управления Ростехнадзора. По данным пресс-службы администрации Костромской области, на совещании отмечалось, что в текущем отопительном периоде в регионе произошло снижение аварийных ситуаций с 139 до 87, или более чем на 27%. Все аварии устранялись в установленные сроки. Отмечается, что для улучшения качества коммунальных услуг на территории Костромской области в числе прочих мер утверждена региональная подпрограмма "Модернизации систем коммунальной инфраструктуры". Реализация программы позволила в 2023-2024 годах капитально отремонтировать 46,43 километра инженерных сетей. В рамках программы на 2025-2027 годы планируется заменить около 110 километров инженерных сетей и улучшить качество предоставления коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения для 56 тысяч человек. Также, отмечают в областной администрации, губернатор Сергей Ситников на встрече поблагодарил специалистов Ростехнадзора за помощь в оформлении документов при пуске газовой котельной в Мантурове. Перевод на газ снизил затраты на производство тепловой энергии почти в два раза и позволит не допустить увеличения платы граждан за тепло. Губернатор подчеркнул - поддержка Ростехнадзора потребуется региону и в оформлении документов по пуску в этом году газовой котельной в Шарье.
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сергей ситников, костромская область, мантурово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия
Костромская область, Сергей Ситников, Костромская область, Мантурово, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Россия

Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея в квартире
Батарея в квартире - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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КОСТРОМА, 19 фев – РИА Новости. Руководство центрального управления Ростехнадзора отметило положительную динамику подготовки муниципалитетов Костромской области к осеннее-зимнему периоду.
Центральное управление Ростехнадзора сообщает, что состоялось рабочее совещание руководителя управления Евгения Тюменцева с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В частности, рассматривался вопрос прохождения муниципальными образованиями региона осенне-зимнего периода 2024-2025 годов и подготовки к предстоящему отопительному сезону.
"Евгений Тюменцев отметил, что регион в течение восьми лет демонстрирует положительную динамику подготовки муниципалитетов к осеннее-зимнему периоду, так в 2024 году 94% муниципальных образований Костромской области признаны готовыми", - говорится в сообщении центрального управления Ростехнадзора.
По данным пресс-службы администрации Костромской области, на совещании отмечалось, что в текущем отопительном периоде в регионе произошло снижение аварийных ситуаций с 139 до 87, или более чем на 27%. Все аварии устранялись в установленные сроки.
Отмечается, что для улучшения качества коммунальных услуг на территории Костромской области в числе прочих мер утверждена региональная подпрограмма "Модернизации систем коммунальной инфраструктуры". Реализация программы позволила в 2023-2024 годах капитально отремонтировать 46,43 километра инженерных сетей. В рамках программы на 2025-2027 годы планируется заменить около 110 километров инженерных сетей и улучшить качество предоставления коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения для 56 тысяч человек.
Также, отмечают в областной администрации, губернатор Сергей Ситников на встрече поблагодарил специалистов Ростехнадзора за помощь в оформлении документов при пуске газовой котельной в Мантурове. Перевод на газ снизил затраты на производство тепловой энергии почти в два раза и позволит не допустить увеличения платы граждан за тепло. Губернатор подчеркнул - поддержка Ростехнадзора потребуется региону и в оформлении документов по пуску в этом году газовой котельной в Шарье.
 
Костромская областьСергей СитниковКостромская областьМантуровоФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Россия
 
 
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