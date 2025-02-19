https://ria.ru/20250219/podgotovka-2000417855.html

Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно

Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно - РИА Новости, 19.02.2025

Подготовка Костромской области к отопительному сезону оценена положительно

Руководство центрального управления Ростехнадзора отметило положительную динамику подготовки муниципалитетов Костромской области к осеннее-зимнему периоду. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:02:00+03:00

2025-02-19T23:02:00+03:00

2025-02-19T23:02:00+03:00

костромская область

сергей ситников

костромская область

мантурово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900881097_0:331:3054:2048_1920x0_80_0_0_0b5ea3a626e1a8884fd05f4dbce8597a.jpg

КОСТРОМА, 19 фев – РИА Новости. Руководство центрального управления Ростехнадзора отметило положительную динамику подготовки муниципалитетов Костромской области к осеннее-зимнему периоду. Центральное управление Ростехнадзора сообщает, что состоялось рабочее совещание руководителя управления Евгения Тюменцева с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В частности, рассматривался вопрос прохождения муниципальными образованиями региона осенне-зимнего периода 2024-2025 годов и подготовки к предстоящему отопительному сезону. "Евгений Тюменцев отметил, что регион в течение восьми лет демонстрирует положительную динамику подготовки муниципалитетов к осеннее-зимнему периоду, так в 2024 году 94% муниципальных образований Костромской области признаны готовыми", - говорится в сообщении центрального управления Ростехнадзора. По данным пресс-службы администрации Костромской области, на совещании отмечалось, что в текущем отопительном периоде в регионе произошло снижение аварийных ситуаций с 139 до 87, или более чем на 27%. Все аварии устранялись в установленные сроки. Отмечается, что для улучшения качества коммунальных услуг на территории Костромской области в числе прочих мер утверждена региональная подпрограмма "Модернизации систем коммунальной инфраструктуры". Реализация программы позволила в 2023-2024 годах капитально отремонтировать 46,43 километра инженерных сетей. В рамках программы на 2025-2027 годы планируется заменить около 110 километров инженерных сетей и улучшить качество предоставления коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения для 56 тысяч человек. Также, отмечают в областной администрации, губернатор Сергей Ситников на встрече поблагодарил специалистов Ростехнадзора за помощь в оформлении документов при пуске газовой котельной в Мантурове. Перевод на газ снизил затраты на производство тепловой энергии почти в два раза и позволит не допустить увеличения платы граждан за тепло. Губернатор подчеркнул - поддержка Ростехнадзора потребуется региону и в оформлении документов по пуску в этом году газовой котельной в Шарье.

костромская область

мантурово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей ситников, костромская область, мантурово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия