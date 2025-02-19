https://ria.ru/20250219/podarki-2000204865.html
Мужчины тратят больше женщин на подарки на 23 февраля, показал опрос
Мужчины тратят больше женщин на подарки на 23 февраля, показал опрос - РИА Новости, 19.02.2025
Мужчины тратят больше женщин на подарки на 23 февраля, показал опрос
Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:42:00+03:00
2025-02-19T07:42:00+03:00
2025-02-19T07:42:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
красноярск
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости. "Хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5000 и 3500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей (+11% к средним расходам 2024 года)", - говорится в исследовании. В Москве и Санкт-Петербурге бюджеты на подарки к Дню защитника Отечества больше: 4600 и 4300 рублей соответственно. Жители Красноярска потратят в среднем 4100 рублей, Екатеринбурга и Краснодара - по 4000. По данным исследования, 7 из 10 женщин и 3 из 10 мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют на 23 февраля своих отцов и сыновей. При этом четверо из 100 представителей сильного пола купят подарок себе. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
https://ria.ru/20250218/prazdnovat-1999963317.html
https://ria.ru/20250219/podarki-2000204695.html
москва
санкт-петербург
красноярск
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РИА Новости
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общество, москва, санкт-петербург, красноярск
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск
Мужчины тратят больше женщин на подарки на 23 февраля, показал опрос
SuperJob: мужчины готовы потратить на подарки в 1,5 раза больше женщин
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости.
"Хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5000 и 3500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей (+11% к средним расходам 2024 года)", - говорится в исследовании.
В Москве
и Санкт-Петербурге
бюджеты на подарки к Дню защитника Отечества больше: 4600 и 4300 рублей соответственно. Жители Красноярска
потратят в среднем 4100 рублей, Екатеринбурга
и Краснодара
- по 4000.
По данным исследования, 7 из 10 женщин и 3 из 10 мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам.
Мужчины же чаще всего чествуют на 23 февраля своих отцов и сыновей. При этом четверо из 100 представителей сильного пола купят подарок себе.
В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.