https://ria.ru/20250219/peskov-2000269617.html
Кремль не стал предполагать, кто будет участвовать в переговорах от Украины
Кремль не стал предполагать, кто будет участвовать в переговорах от Украины - РИА Новости, 19.02.2025
Кремль не стал предполагать, кто будет участвовать в переговорах от Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал строить предположений, кто от Украины будет участвовать в переговорах. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:00:00+03:00
2025-02-19T13:00:00+03:00
2025-02-19T13:00:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал строить предположений, кто от Украины будет участвовать в переговорах. "Нет, это должна Украина сделать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кого Россия хотела бы видеть со стороны Украины во время переговоров. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Кремль не стал предполагать, кто будет участвовать в переговорах от Украины
Песков не стал предполагать, кто будет участвовать в переговорах от Украины