https://ria.ru/20250219/peskov-2000246273.html
Песков заявил, что в Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию
Песков заявил, что в Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию - РИА Новости, 19.02.2025
Песков заявил, что в Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию
Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:43:00+03:00
2025-02-19T11:43:00+03:00
2025-02-19T12:01:00+03:00
владимир зеленский
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дмитрий песков
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юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду в данном случае Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима – тоже многое зависит. Здесь пока вы видите, что Зеленский делает достаточно противоречивое заявление, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию", - сказал Песков журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах в том числе стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
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Владимир Зеленский, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Песков, Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, В мире
Песков заявил, что в Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию
Песков: Кремль ожидает позиции Зеленского по урегулированию конфликта на Украине