https://ria.ru/20250219/peskov-2000245135.html

Песков рассказал о работе по восстановлению отношений США и России

Песков рассказал о работе по восстановлению отношений США и России - РИА Новости, 19.02.2025

Песков рассказал о работе по восстановлению отношений США и России

Дипломаты США и России начнут работу по восстановлению отношений двух стран в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:40:00+03:00

2025-02-19T11:40:00+03:00

2025-02-19T11:56:00+03:00

сша

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

российский фонд прямых инвестиций

юрий ушаков

сергей лавров

ближний восток

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дипломаты США и России начнут работу по восстановлению отношений двух стран в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас для меня задача, собственно о чем шла вчера и речь, это тема, наверное, связанная, скажем так, сначала с реанимацией, а потом с реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии", - сказал Песков журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000248476.html

сша

россия

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сша, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, сергей лавров, ближний восток, дмитрий песков