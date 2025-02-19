https://ria.ru/20250219/peskov-2000245135.html
Песков рассказал о работе по восстановлению отношений США и России
Песков рассказал о работе по восстановлению отношений США и России - РИА Новости, 19.02.2025
Песков рассказал о работе по восстановлению отношений США и России
Дипломаты США и России начнут работу по восстановлению отношений двух стран в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:40:00+03:00
2025-02-19T11:40:00+03:00
2025-02-19T11:56:00+03:00
сша
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
российский фонд прямых инвестиций
юрий ушаков
сергей лавров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дипломаты США и России начнут работу по восстановлению отношений двух стран в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас для меня задача, собственно о чем шла вчера и речь, это тема, наверное, связанная, скажем так, сначала с реанимацией, а потом с реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии", - сказал Песков журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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США, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Российский фонд прямых инвестиций, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Ближний Восток, Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе по восстановлению отношений США и России
Песков: дипломаты РФ и США начнут работу по восстановлению отношений