Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 19.02.2025 (обновлено: 11:51 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:50:00+03:00
2025-02-19T11:51:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
сша
ближний восток
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли переговоры Путина и Трампа состоятся до конца февраля.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250218/rubio-2000092339.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли переговоры Путина и Трампа состоятся до конца февраля.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио: США ведут переговоры с обеими сторонами украинского конфликта
Вчера, 16:17
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияСШАБлижний ВостокВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала