https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html

В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа

В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025

В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:50:00+03:00

2025-02-19T11:50:00+03:00

2025-02-19T11:51:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

сша

ближний восток

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли переговоры Путина и Трампа состоятся до конца февраля.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000092339.html

россия

сша

ближний восток

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков