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Сенатор от Севастополя прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
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06:46 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000202290.html
Сенатор от Севастополя прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Сенатор от Севастополя прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Сенатор от Севастополя прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде прошли с тем составом участников, которые могут принимать решения, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:46:00+03:00
2025-02-19T06:46:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
екатерина алтабаева
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде прошли с тем составом участников, которые могут принимать решения, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "За столом переговоров нет места нелегитимному "президенту" государства, которое давно утратило всякие признаки суверенитета. Которое готово расплачиваться с патроном населением страны и её недрами. За столом переговоров нет места и представителям европейской бюрократии, поскольку они уже три года провоцируют войну, не сделали и шага в направлении достижения мира на Украине. За столом переговоров собрались те, кто могут принимать решения", - сказала Алтабаева. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250219/iran-2000200484.html
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россия, украина, сша, владимир путин, екатерина алтабаева, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Екатерина Алтабаева, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Сенатор от Севастополя прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде

Сенатор Алтабаева: за столом переговоров собрались те, кто принимает решения

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде прошли с тем составом участников, которые могут принимать решения, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"За столом переговоров нет места нелегитимному "президенту" государства, которое давно утратило всякие признаки суверенитета. Которое готово расплачиваться с патроном населением страны и её недрами. За столом переговоров нет места и представителям европейской бюрократии, поскольку они уже три года провоцируют войну, не сделали и шага в направлении достижения мира на Украине. За столом переговоров собрались те, кто могут принимать решения", - сказала Алтабаева.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Иран приветствует переговоры России и США по Украине, заявил эксперт
06:09
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Текущие переговоры России и США не приведут к прорыву, заявил эксперт
05:45
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЕкатерина АлтабаеваЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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