https://ria.ru/20250219/peregovory-2000195238.html

Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине

Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине

Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из России и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:29:00+03:00

2025-02-19T04:29:00+03:00

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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из России и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой формат, и переговоры будут в итоге идти в пользу России, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато."В ходе прошедшей встречи глав внешнеполитических ведомств США и России практически было достигнуто соглашение о том, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт без участия Украины и европейских стран, силами только России и США. Это означает, что США одобрили формат, предложенный президентом России (Владимиром) Путиным. Переговоры в итоге будут идти в пользу России", — пишет аналитик в комментарии в газете "Асахи". По мнению Сато, россияне убедятся, что мнение правительства о том, что "Украина всего лишь ведет прокси-войну, следуя наставлениям западной коалиции под руководством США" было правильным."Реальность такова, что единственный способ добиться скорейшего прекращения огня – это действовать по российскому формату. В любом случае, администрация (президента США Дональда) Трампа сделала существенное политическое решение (осознанно или из-за недостаточного понимания сути вопроса)", — отмечает он.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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