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Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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04:29 19.02.2025 (обновлено: 06:08 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000195238.html
Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине
Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине
Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из России и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:29:00+03:00
2025-02-19T06:08:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
юрий ушаков
сергей лавров
кирилл дмитриев
мид японии‎
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из России и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой формат, и переговоры будут в итоге идти в пользу России, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато."В ходе прошедшей встречи глав внешнеполитических ведомств США и России практически было достигнуто соглашение о том, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт без участия Украины и европейских стран, силами только России и США. Это означает, что США одобрили формат, предложенный президентом России (Владимиром) Путиным. Переговоры в итоге будут идти в пользу России", — пишет аналитик в комментарии в газете "Асахи". По мнению Сато, россияне убедятся, что мнение правительства о том, что "Украина всего лишь ведет прокси-войну, следуя наставлениям западной коалиции под руководством США" было правильным.&quot;Реальность такова, что единственный способ добиться скорейшего прекращения огня – это действовать по российскому формату. В любом случае, администрация (президента США Дональда) Трампа сделала существенное политическое решение (осознанно или из-за недостаточного понимания сути вопроса)&quot;, — отмечает он.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000190642.html
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в мире, россия, сша, москва, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, мид японии‎, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, МИД Японии‎, Российский фонд прямых инвестиций
Эксперт: США одобрили предложенный Москвой формат переговоров по Украине

Экс-дипломат Сато: США одобрили российский формат переговоров по Украине

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде. Архивное фото
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из России и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой формат, и переговоры будут в итоге идти в пользу России, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
"В ходе прошедшей встречи глав внешнеполитических ведомств США и России практически было достигнуто соглашение о том, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт без участия Украины и европейских стран, силами только России и США. Это означает, что США одобрили формат, предложенный президентом России (Владимиром) Путиным. Переговоры в итоге будут идти в пользу России", — пишет аналитик в комментарии в газете "Асахи".
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Переговоры России и США стали значительным "шагом вперед", заявил эксперт
02:34
По мнению Сато, россияне убедятся, что мнение правительства о том, что "Украина всего лишь ведет прокси-войну, следуя наставлениям западной коалиции под руководством США" было правильным.
«

"Реальность такова, что единственный способ добиться скорейшего прекращения огня – это действовать по российскому формату. В любом случае, администрация (президента США Дональда) Трампа сделала существенное политическое решение (осознанно или из-за недостаточного понимания сути вопроса)", — отмечает он.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие
00:37
 
В миреРоссияСШАМоскваЮрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевМИД Японии‎Российский фонд прямых инвестиций
 
 
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