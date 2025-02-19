https://ria.ru/20250219/onischenko-2000276668.html

Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов

Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов - РИА Новости, 19.02.2025

Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов

Курение вейпов способно вызвать оседание в легких маслянистой жидкости, которое вызывает затруднение в дыхании, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:22:00+03:00

2025-02-19T13:22:00+03:00

2025-02-19T13:28:00+03:00

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

здоровье

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Курение вейпов способно вызвать оседание в легких маслянистой жидкости, которое вызывает затруднение в дыхании, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Что это за болезнь? Она так и называется – пневмония, вызванная курением вейпа. Что происходит? Вот эта мелкодисперсная маслянистая жидкость, она – очень мелкие капельки. Чем больше капельки, тем быстрее они оседают. Они могут даже до трахеи дойти. А чем она (капля - ред.) меньше, тем она глубже уходит в легкие", - сказал академик на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам Онищенко, легкие покрываются тонкой пленкой, состоящей из маслянистой жидкости, которую организм человека не может вывести. "У человека начинается затруднение в дыхании, потому что кислород не проникает через эту масляную пленку, и это уже самостоятельная болезнь, которую мы приобрели за эти 20 лет", - заключил академик. Ранее Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией – температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.

https://ria.ru/20250205/onischenko-1997469859.html

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геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, здоровье