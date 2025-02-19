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Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов - РИА Новости, 19.02.2025
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13:22 19.02.2025 (обновлено: 13:28 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/onischenko-2000276668.html
Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов
Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов - РИА Новости, 19.02.2025
Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов
Курение вейпов способно вызвать оседание в легких маслянистой жидкости, которое вызывает затруднение в дыхании, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:22:00+03:00
2025-02-19T13:28:00+03:00
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
здоровье
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Курение вейпов способно вызвать оседание в легких маслянистой жидкости, которое вызывает затруднение в дыхании, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Что это за болезнь? Она так и называется – пневмония, вызванная курением вейпа. Что происходит? Вот эта мелкодисперсная маслянистая жидкость, она – очень мелкие капельки. Чем больше капельки, тем быстрее они оседают. Они могут даже до трахеи дойти. А чем она (капля - ред.) меньше, тем она глубже уходит в легкие", - сказал академик на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам Онищенко, легкие покрываются тонкой пленкой, состоящей из маслянистой жидкости, которую организм человека не может вывести. "У человека начинается затруднение в дыхании, потому что кислород не проникает через эту масляную пленку, и это уже самостоятельная болезнь, которую мы приобрели за эти 20 лет", - заключил академик. Ранее Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией – температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.
https://ria.ru/20250205/onischenko-1997469859.html
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геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, здоровье
Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Здоровье
Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов

Академик РАН Онищенко: курение вейпов способно вызвать вредное оседание в легких

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Курение вейпов способно вызвать оседание в легких маслянистой жидкости, которое вызывает затруднение в дыхании, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Что это за болезнь? Она так и называется – пневмония, вызванная курением вейпа. Что происходит? Вот эта мелкодисперсная маслянистая жидкость, она – очень мелкие капельки. Чем больше капельки, тем быстрее они оседают. Они могут даже до трахеи дойти. А чем она (капля - ред.) меньше, тем она глубже уходит в легкие", - сказал академик на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По словам Онищенко, легкие покрываются тонкой пленкой, состоящей из маслянистой жидкости, которую организм человека не может вывести. "У человека начинается затруднение в дыхании, потому что кислород не проникает через эту масляную пленку, и это уже самостоятельная болезнь, которую мы приобрели за эти 20 лет", - заключил академик.
Ранее Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией – температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Геннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияЗдоровье
 
 
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