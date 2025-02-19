https://ria.ru/20250219/ogranicheniya-2000201096.html
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения - РИА Новости, 19.02.2025
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:19:00+03:00
2025-02-19T06:19:00+03:00
2025-02-19T06:19:00+03:00
ульяновск
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. "В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 6.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250219/rosaviatsiya-2000196573.html
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ульяновск, казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ульяновск, Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения