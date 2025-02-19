https://ria.ru/20250219/oae-2000237531.html

Советник президента ОАЭ оценил переговоры по украинскому кризису в Эр-Рияде

Советник президента ОАЭ оценил переговоры по украинскому кризису в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Советник президента ОАЭ оценил переговоры по украинскому кризису в Эр-Рияде

ОАЭ надеются, что переговоры по украинскому кризису в Эр-Рияде приведут к завершению украинского кризиса, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:08:00+03:00

2025-02-19T11:08:00+03:00

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ДУБАЙ, 19 фев - РИА Новости. ОАЭ надеются, что переговоры по украинскому кризису в Эр-Рияде приведут к завершению украинского кризиса, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. "Проведение в Эр-Рияде российско-американских переговоров по украинскому кризису является крупным достижением саудовской дипломатии, стран Персидского залива и арабских стран, а также шагом, отражающим активную роль братской Саудовской Аравии в содействии международной безопасности и миру", - написал дипломатический советник президента ОАЭ в соцсети Х. Он выразил надежду на то, что эти усилия будут способствовать завершению конфликта и "установлению стабильности в международной системе". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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