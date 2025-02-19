https://ria.ru/20250219/nyt-2000223868.html

Отношение США к Европе похоже на фильм ужасов, пишет NYT

Отношение США к Европе похоже на фильм ужасов, пишет NYT - РИА Новости, 19.02.2025

Отношение США к Европе похоже на фильм ужасов, пишет NYT

Отношение США к Европе, изменившееся с прихода к власти американского президента Дональда Трампа, похоже на фильм ужасов, считает автор статьи в газете New York РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:10:00+03:00

2025-02-19T10:10:00+03:00

2025-02-19T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношение США к Европе, изменившееся с прихода к власти американского президента Дональда Трампа, похоже на фильм ужасов, считает автор статьи в газете New York Times Фара Стокман. Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону. "Администрация Трампа не просто требует от союзников платить больше за их собственную военную оборону. Она угрожает спровоцировать торговую войну, которая может усложнить сбор средств для этой цели... Это напоминает мне фильм ужасов "Похитители тел" (Body Snatchers) 1993 года, когда протагонисты медленно понимают, что людей, которых они любят, подменили монстры-двойники. Паника в том числе происходит и из-за того, что неизвестно, кому можно доверять, и из-за понимания, насколько вы уязвимы, когда союзник становится агрессором", - пишет Стокман. Как отмечает журналистка, поколениями европейцы не чувствовали себя такими "обнаженными и уязвимыми". Ранее Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Кроме того, Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

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