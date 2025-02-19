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Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025
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05:34 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/nato-2000198319.html
Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт
Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025
Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт
США и Россия не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:34:00+03:00
2025-02-19T05:34:00+03:00
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ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. США и Россия не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. "Мы рады видеть диалог между США и Россией и поддерживаем политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Но мы также прекрасно понимаем, что достичь результатов посредством одного единственного диалога крайне сложно", - заявил Ли Хайдун китайскому государственному изданию Global Times. Он отметил, что украинский кризис — это лишь симптом более широкой проблемы европейской безопасности. "Если США и Россия будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, кризис невозможно будет решить", - полагает аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000190642.html
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в мире, сша, россия, украина, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, нато, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций
Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт

Профессор Хайдун: устранение доминирования НАТО в Европе решит кризис на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. США и Россия не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
"Мы рады видеть диалог между США и Россией и поддерживаем политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Но мы также прекрасно понимаем, что достичь результатов посредством одного единственного диалога крайне сложно", - заявил Ли Хайдун китайскому государственному изданию Global Times.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Он отметил, что украинский кризис — это лишь симптом более широкой проблемы европейской безопасности.
"Если США и Россия будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, кризис невозможно будет решить", - полагает аналитик.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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В миреСШАРоссияУкраинаЮрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевНАТОРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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