https://ria.ru/20250219/nato-2000198319.html

Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт

Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025

Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт

США и Россия не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:34:00+03:00

2025-02-19T05:34:00+03:00

2025-02-19T05:34:00+03:00

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ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. США и Россия не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. "Мы рады видеть диалог между США и Россией и поддерживаем политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Но мы также прекрасно понимаем, что достичь результатов посредством одного единственного диалога крайне сложно", - заявил Ли Хайдун китайскому государственному изданию Global Times. Он отметил, что украинский кризис — это лишь симптом более широкой проблемы европейской безопасности. "Если США и Россия будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, кризис невозможно будет решить", - полагает аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000190642.html

https://ria.ru/20250218/rossiya-2000142675.html

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