https://ria.ru/20250219/mir-2000416338.html

Премьер Словакии прокомментировал переговоры о мире с Украиной

Премьер Словакии прокомментировал переговоры о мире с Украиной - РИА Новости, 19.02.2025

Премьер Словакии прокомментировал переговоры о мире с Украиной

Европейский союз, поддерживая конфликт, хотел, чтобы у Киева во время начала переговоров по урегулированию были сильные позиции, но разговоры о мире начались... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:47:00+03:00

2025-02-19T22:47:00+03:00

2025-02-19T22:47:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 19 фев - РИА Новости. Европейский союз, поддерживая конфликт, хотел, чтобы у Киева во время начала переговоров по урегулированию были сильные позиции, но разговоры о мире начались сейчас, когда Украина уже не может быть слабее, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "За исключением Словакии и Венгрии, Европейский союз поддерживал войну на Украине. Не слушал наши возражения о том, что стратегия по использованию войны на Украине для ослабления России не работает, не слушал о том, что обычную войну с Россией невозможно выиграть, на аргументы о том, что излишне гибнут десятки тысяч россиян и украинцев, нам говорили, что Украина может вести переговоры о мире только тогда, когда будет достаточно сильна для этого. Простите за откровенность, но переговоры о мире начались тогда, когда Украина слабее уже быть не может", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250219/tramp-2000384072.html

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в мире, россия, украина, сша, роберт фицо, сергей лавров, владимир путин, facebook