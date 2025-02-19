Рейтинг@Mail.ru
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 19.02.2025 (обновлено: 23:33 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/minzdrav-2000420797.html
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет - РИА Новости, 19.02.2025
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет
Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет), так как... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T23:32:00+03:00
2025-02-19T23:33:00+03:00
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет), так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Она пояснила, что в России организованы мероприятия по охране репродуктивного здоровья, начиная с подросткового возраста (с 14 лет). Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья удается охватить 96% подростков. "Сейчас мы получаем большое число предложений, в том числе наши эксперты, наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично", - сказала Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому планирует изменить программу профилактических медицинских осмотров детей, так, в частности, добавлены осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет для более ранней диагностики нарушений репродуктивных функций.
https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html
https://ria.ru/20250216/minzdrav-1999725266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Россия, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет), так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
Она пояснила, что в России организованы мероприятия по охране репродуктивного здоровья, начиная с подросткового возраста (с 14 лет). Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья удается охватить 96% подростков.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней
30 января, 20:15
"Сейчас мы получаем большое число предложений, в том числе наши эксперты, наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично", - сказала Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому планирует изменить программу профилактических медицинских осмотров детей, так, в частности, добавлены осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет для более ранней диагностики нарушений репродуктивных функций.
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Правила предоставления медпомощи детям в учебный период хотят изменить
16 февраля, 22:56
 
РоссияОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала