https://ria.ru/20250219/minzdrav-2000420797.html

Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет - РИА Новости, 19.02.2025

Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет), так как... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:32:00+03:00

2025-02-19T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минздрав предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет), так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Она пояснила, что в России организованы мероприятия по охране репродуктивного здоровья, начиная с подросткового возраста (с 14 лет). Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья удается охватить 96% подростков. "Сейчас мы получаем большое число предложений, в том числе наши эксперты, наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично", - сказала Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому планирует изменить программу профилактических медицинских осмотров детей, так, в частности, добавлены осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет для более ранней диагностики нарушений репродуктивных функций.

https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html

https://ria.ru/20250216/minzdrav-1999725266.html

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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество