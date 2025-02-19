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Минцифры "охладило" 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах" - РИА Новости, 19.02.2025
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13:31 19.02.2025 (обновлено: 13:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/mintsifry-2000278770.html
Минцифры "охладило" 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах"
Минцифры "охладило" 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах" - РИА Новости, 19.02.2025
Минцифры "охладило" 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах"
Минцифры России за два месяца - с момента запуска антифрод-платформы на "Госуслугах" - "охладило" 250 тысяч подозрительных учетных записей на платформе, заявил... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:31:00+03:00
2025-02-19T13:36:00+03:00
россия
максут шадаев
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России за два месяца - с момента запуска антифрод-платформы на "Госуслугах" - "охладило" 250 тысяч подозрительных учетных записей на платформе, заявил глава министерства Максут Шадаев. "За два месяца после введения в эксплуатацию нашей антифрод-платформы мы охладили 250 тысяч подозрительных учетных записей", - сказал он в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". Шадаев напомнил, что в конце 2024 года министерство запустило свою антифрод-платформу на "Госуслугах". "Сейчас, если один из триггеров срабатывает, мы замораживаем на 72 часа все, что касается предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и прочее", - объяснил министр. По словам Шадаева, с 1 апреля министерство запустит новый сервис на "Госуслугах". Так, каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договоры связи. Кроме того, в ближайшее время - летом - министерство реализует запрет на рекламные спам-обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы. Каждый абонент будет знать, кто ему звонит. "Львиная доля из этого комплекса мер уже должна реализоваться в этом году. Несколько мер - в следующем году. Поэтому перед нами стоит задача очень быстрого внедрения, в том числе создание большой антифрод-платформы", - добавил министр.
https://ria.ru/20250219/shadaev-2000275169.html
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россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Россия, Максут Шадаев, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
Минцифры "охладило" 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах"

Минцифры России заморозили 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Минцифры России за два месяца - с момента запуска антифрод-платформы на "Госуслугах" - "охладило" 250 тысяч подозрительных учетных записей на платформе, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"За два месяца после введения в эксплуатацию нашей антифрод-платформы мы охладили 250 тысяч подозрительных учетных записей", - сказал он в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
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Шадаев напомнил, что в конце 2024 года министерство запустило свою антифрод-платформу на "Госуслугах". "Сейчас, если один из триггеров срабатывает, мы замораживаем на 72 часа все, что касается предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и прочее", - объяснил министр.
По словам Шадаева, с 1 апреля министерство запустит новый сервис на "Госуслугах". Так, каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договоры связи. Кроме того, в ближайшее время - летом - министерство реализует запрет на рекламные спам-обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы. Каждый абонент будет знать, кто ему звонит.
"Львиная доля из этого комплекса мер уже должна реализоваться в этом году. Несколько мер - в следующем году. Поэтому перед нами стоит задача очень быстрого внедрения, в том числе создание большой антифрод-платформы", - добавил министр.
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