https://ria.ru/20250219/mikheev-2000194832.html

Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК

Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК - РИА Новости, 19.02.2025

Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:18:00+03:00

2025-02-19T04:18:00+03:00

2025-02-19T04:18:00+03:00

безопасность

россия

абу-даби

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александр михеев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и заключаются новые экспортные контракты на поставку оружия и военной техники, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. "Планируя вместе с предприятиями промышленности контрактную и поставочную работу, "Рособоронэкспорт" в первую очередь учитывает интересы Минобороны России, его потребности в современных вооружениях и военной технике. Однако оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", на сегодняшний момент вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции", - сказал Михеев. При этом он подчеркнул, что по данному параметру "мы не уступаем нашим основным конкурентам на рынке, а зачастую превосходим их". Ранее Михеев сообщал, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. Портфель заказов компании на сегодня составляет более 57 миллиардов долларов и продолжает расти.

https://ria.ru/20250217/opk-1999753810.html

https://ria.ru/20250217/portfel-1999752336.html

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безопасность, россия, абу-даби, оаэ, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех