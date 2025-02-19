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Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК - РИА Новости, 19.02.2025
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04:18 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/mikheev-2000194832.html
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК - РИА Новости, 19.02.2025
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:18:00+03:00
2025-02-19T04:18:00+03:00
безопасность
россия
абу-даби
оаэ
александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и заключаются новые экспортные контракты на поставку оружия и военной техники, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. "Планируя вместе с предприятиями промышленности контрактную и поставочную работу, "Рособоронэкспорт" в первую очередь учитывает интересы Минобороны России, его потребности в современных вооружениях и военной технике. Однако оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", на сегодняшний момент вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции", - сказал Михеев. При этом он подчеркнул, что по данному параметру "мы не уступаем нашим основным конкурентам на рынке, а зачастую превосходим их". Ранее Михеев сообщал, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. Портфель заказов компании на сегодня составляет более 57 миллиардов долларов и продолжает расти.
https://ria.ru/20250217/opk-1999753810.html
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безопасность, россия, абу-даби, оаэ, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех
Безопасность, Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК

Михеев: произведенного ОПК оружия хватает и армии, и "Росборонэкспорту"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и заключаются новые экспортные контракты на поставку оружия и военной техники, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о развитии ОПК России
17 февраля, 09:16
"Планируя вместе с предприятиями промышленности контрактную и поставочную работу, "Рособоронэкспорт" в первую очередь учитывает интересы Минобороны России, его потребности в современных вооружениях и военной технике. Однако оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", на сегодняшний момент вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции", - сказал Михеев.
При этом он подчеркнул, что по данному параметру "мы не уступаем нашим основным конкурентам на рынке, а зачастую превосходим их".
Ранее Михеев сообщал, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. Портфель заказов компании на сегодня составляет более 57 миллиардов долларов и продолжает расти.
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов
17 февраля, 09:03
 
БезопасностьРоссияАбу-ДабиОАЭАлександр МихеевРособоронэкспортРостех
 
 
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