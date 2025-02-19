https://ria.ru/20250219/medvedchuk-2000235479.html

Медведчук предрек раздел Украине

Медведчук предрек раздел Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Медведчук предрек раздел Украине

Фатальные ошибки Владимира Зеленского и его команды могут привести Украину к разделу, большая ее часть объединится с Россией, заявил председатель совета... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:00:00+03:00

2025-02-19T11:00:00+03:00

2025-02-19T11:00:00+03:00

украина

россия

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российский фонд прямых инвестиций

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Фатальные ошибки Владимира Зеленского и его команды могут привести Украину к разделу, большая ее часть объединится с Россией, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его словам, политика Зеленского привела страну к глубокому кризису, включая массовую эмиграцию, значительные человеческие потери и территориальные потери. Вместо того чтобы думать об интересах Украины и ее граждан, Зеленский, вжившись в роль "лидера нации" превратил страну в банкрота с "самым низким показателем рождаемости среди 228 стран мира", заявил Медведчук. "Россия возвращает себе обратно территории, и, несмотря на визги Зеленского, это признается США и большинством стран. Но процесс только в самом начале, ситуация для украинской государственности будет значительно хуже, тем более по факту она прекратила свое существование", - написал Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы "Смотрим.ру". Он отметил, что начатый Зеленским курс украинизации изначально подразумевал территориальные потери. По мнению Медведчука, как только США и Россия "решат помириться", то "Украина как анти-Россия", станет никому не нужна и ее разделят, как отмечает политик, сегодня и происходит. "Я могу сказать, что будет дальше. Украина, большинство ее граждан вместе с территориями воссоединятся с Россией. Это плохая новость для своры Зеленского и западных паразитов, которые, как уже все узнали, работали на подачки из-за океана и обманывали украинский народ. Но для украинцев это исторический цикл воссоединения с Россией", - резюмировал политик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250217/tramp-1999794041.html

https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998358966.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, мюнхенская конференция по безопасности, в мире