Медведчук предрек раздел Украине
Медведчук: ошибки Зеленского могут привести Украину к разделу
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Фатальные ошибки Владимира Зеленского и его команды могут привести Украину к разделу, большая ее часть объединится с Россией, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, политика Зеленского привела страну к глубокому кризису, включая массовую эмиграцию, значительные человеческие потери и территориальные потери. Вместо того чтобы думать об интересах Украины и ее граждан, Зеленский, вжившись в роль "лидера нации" превратил страну в банкрота с "самым низким показателем рождаемости среди 228 стран мира", заявил Медведчук.
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук
17 февраля, 12:23
"Россия возвращает себе обратно территории, и, несмотря на визги Зеленского, это признается США и большинством стран. Но процесс только в самом начале, ситуация для украинской государственности будет значительно хуже, тем более по факту она прекратила свое существование", - написал Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы "Смотрим.ру".
Он отметил, что начатый Зеленским курс украинизации изначально подразумевал территориальные потери. По мнению Медведчука, как только США и Россия "решат помириться", то "Украина как анти-Россия", станет никому не нужна и ее разделят, как отмечает политик, сегодня и происходит. "Я могу сказать, что будет дальше. Украина, большинство ее граждан вместе с территориями воссоединятся с Россией. Это плохая новость для своры Зеленского и западных паразитов, которые, как уже все узнали, работали на подачки из-за океана и обманывали украинский народ. Но для украинцев это исторический цикл воссоединения с Россией", - резюмировал политик.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Зеленский подписал себе приговор, заявил Медведчук
10 февраля, 10:41