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Валентина Матвиенко: Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией

Валентина Матвиенко: Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.02.2025

Валентина Матвиенко: Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией

Страны Африки очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией, оно уже приносит свои плоды, на континенте есть огромный потенциал, большое количество... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-19T23:51:00+03:00

2025-02-19T23:51:00+03:00

2025-02-20T00:26:00+03:00

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Страны Африки очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией, оно уже приносит свои плоды, на континенте есть огромный потенциал, большое количество ресурсов и государства, которые осознали свою независимость, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. Беседовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.— Валентина Ивановна, страны Запада навязывают миру свое понимание демократии. Как сотрудничество парламентариев России и Африки может способствовать сохранению суверенитета африканских стран и своей самобытности стран, которые выбрали свой путь культурного развития?— Мне кажется, навязывание демократии — это уже такие устаревшие штампы. По сути, Запад ведет свою политику подавления, подчинения своей воле, ведет ее жестко, преследуя только свои национальные интересы, не считаясь ни с суверенными правами того или иного государства, его законодательством, его конституцией, его традициями, культурой.Они жестко навязывают, иногда камуфлируют под видом, так скажем, демократии, жестко навязывают то, как бы они считали, нужно развиваться тому или иному государству. И эти сценарии просто ужасные, недавно мы наблюдали Грузию, Румынию, Молдавию, такую же работу они проводят и в Африке, безусловно, когда запрещают африканским государствам сотрудничать с Россией, другие запреты, ограничения, но уверена в том, что сегодня — это попытки, знаете, удержать ускользающую от них гегемонию и нежелание признать объективные исторические процессы.Мир активно движется к многополярному устройству, более справедливому миру, который будет учитывать интересы, в том числе, африканских народов.И мне кажется, что Африка будет и есть одним из таких важных столпов этого многополярного мира, потому что они очень бурно, активно развиваются, на африканском континенте огромный потенциал, огромные минеральные ресурсы, ископаемые. И главное, это пробудившееся государства, осознавшие свою независимость, заплатившие за эту независимость дорогой ценой. И их никто уже не свернет с этого пути.И если говорить об африканских государствах, вот где бы я не была, с кем бы я не встречалась, вы знаете, они сохранили, хотя уже поменялось поколение, они сохранили добрую, хорошую память о том, что именно наша страна, тогда Советский Союз, помогала в их борьбе за свою независимость, именно наша страна помогала становлению молодых независимых суверенных государств. Безвозмездно помогая, безо всяких условий, в отличие от Запада, без всякой выгоды, помогали строить заводы, школы, дороги, и они это помнят, и у них это на органическом уровне, и уверена, они никогда не предадут эту память, и очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией. У нас сейчас, я бы сказала, такой ренессанс развития сотрудничества между Россией и странами Африки, и он приносит уже свои плоды.Говоря о так называемой демократии, недавно опубликованной, ставшей достоянием информации о том, чем занималась USAID, псевдопомощью, в том числе, африканским странам.Ведь наша страна неоднократно, и на международных площадках, выступала, говорила о вредоносности таких подходов, о подрывной деятельности, о подпитке терроризма. Все глобальные СМИ, они говорили, "ну, это русская пропаганда, кремлевская пропаганда". По сути, подтвердились наши предостережения, по сути, это агентство не занималось гуманитарной помощью, поддержкой, борьбой с голодом, с нищетой, с болезнями. Там четко и целенаправленно финансировались свержение неугодной власти, государственные перевороты, цветные революции. И думаю, что теперь абсолютное большинство государств до конца поймут, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и вдвойне усилят свою бдительность.Говоря о том, как парламентарии могут, парламентарии очень многое могут сделать. По опыту России, в Совете Федерации есть специальная сенаторская комиссия по недопущению вмешательства в дела нашей страны извне. Мы, Федеральное Собрание, отработали очень грамотное законодательство, которое предотвратило действие тех структур, которые получали помощь от USAID и других аналогичных структур. Мы не запретили, мы просто вывели их на чистую воду. От кого получаете, сколько получаете и на какие цели. И сразу количество таких структур резко сократилось. Я думаю, после вскрытия сути этой структуры, это движение так называемых неправительственных, некоммерческих организаций, "свободных", "независимых", очень зависимых, оно потухнет. Хотя, я не наивный человек, я думаю, что навряд ли "дипстейт" откажется от такого рода деяний.Просто, может быть, это будет под контролем госдепа, может быть, это будет более управляемо, не будут расходоваться деньги на те вещи, которые даже называть не хочется, которые финансировались. Но бдительность нельзя терять.Так вот, опыт наш по пресечению подобного рода деятельности, вмешательства в суверенные дела государства мы передаем другим парламентам, мы обмениваемся, мы рассказываем, к чему это привело. И уже целый ряд государств приняли аналогичные законы. Вы посмотрите, что творилось в Грузии, когда они хотели просто оградить государство, свой суверенитет. Какие протесты против закона об иноагентах. По сути, ничего в этом плохого нет. Мы уже много раз говорили, такой закон в Соединенных Штатах работает уже много лет. Название кому-то не нравится, но по сути, оно правильное. Как пытались, потому что понимали, что перекроют дорогу для таких незаконных, грубых вмешательств в жизнь страны.И мы открыты к диалогу со всеми, и поверьте, несмотря на санкции, у нас количество встреч, контактов, парламентского диалога, у нас не уменьшилось. Наоборот, у нас очень интенсивно идет диалог. И многие говорят, что мы ничего этого не знаем. Вот это монополия на информационное поле.— Вы открываете глаза им, фактически.— Да, они говорят, мы ничего этого не знаем, мы имеем информацию только из одного источника.— Валентина Ивановна, Эфиопия была первой страной, которая в 1935 году пала под натиском итальянского фашизма и стала первой страной, освободившейся от фашистского ига. Сейчас Эфиопия поддержала российскую резолюцию на Генассамблее ООН против героизации нацизма. Поддержали эту резолюцию и другие африканские страны. Как вы считаете, могла бы Африка стать таким новым центром антифашистской борьбы в мире? Ведь сейчас нацизм, фашизм поднимает голову.— Вы знаете, мне кажется, что здесь не нужно как-то создавать какие-то центры или назначать кого-то. Важно, чтобы как можно больше стран осознали, что фашизм — это античеловечная идеология, что фашизм не может быть в нашем веке в цивилизованном обществе. И так и происходит. Огромное количество стран поддерживает, не просто поддерживает, резолюцию России и ряда других стран о запрете героизации нацизма, но все больше стран восстают против этого, видя угрозу поднимающего голову неонацизма.Что касается африканских стран, то я считаю, что у них на генетическом уровне, после всего, что они пережили в годы колонизации, неприятие любой идеологии, которая является дискриминационной той или иной нации, против геноцида, и поэтому неслучайно они — убежденные антифашисты и так всегда голосуют за это.На самом деле, это то, что происходит в ряде государств, сегодня не может не вызывать тревоги. Мы видим, к чему нацистская идеология привела на Украине. Это было положено начало страшной трагедии, которая случилась с этой страной. И Россия и дальше всегда будет объединять все здравые силы, все прогрессивные государства в неприятии фашистской идеологии как таковой.— Валентина Ивановна, вы — наш первый гость в этой студии, в нашем представительстве, которое мы только что открыли в Эфиопии, в неарабской Африке. Однако мы в Африке работаем давно и видим, какие открытые люди, как они приветливо к нам относятся, и сколь они заинтересованы именно в альтернативной информации, несмотря на все попытки Запада помешать нашей деятельности. Санкции, преследование и так далее. И мы видим этот интерес даже по просмотрам наших СМИ, наших ресурсов. Он, конечно же, возрастает. Как вы считаете, Запад окончательно потерял Африку? Готовы ли они признать те ошибки, которые совершили здесь? Ошибки и преступления.— Да, ошибки это вы мягко сказали. Давайте я начну с последнего вопроса. Конечно, Запад кается иногда, но на словах, не на деле. Он не хочет нести ответственность за те тягчайшие преступления, которые они совершили в годы колониализма, выкачивая ресурсы, используя рабский труд местного населения, вывозя культурные и исторические ценности, и совершая просто настоящее преступление.Знаете, в юриспруденции есть такое понятие — деятельное раскаяние. Вот, мне кажется, что страны Африки должны требовать такого деятельного раскаяния и платы за то всё горе, всю беду.— Компенсации просто-напросто.— Компенсации, которые совершили эти страны. И хочу сказать, что уже нередко эта тема поднимается и на различных международных площадках. Это было бы справедливо, это было бы правильно. Что касается, потерял ли Запад Африку, вы знаете, уже в самом вопросе кроется как бы подвох, что Запад имеет какое-то право на Африку. Нет, они не имеют никакого особого права на Африку. Важно, чтобы сами африканцы не потеряли Африку, чтобы они и дальше самостоятельно определяли свой путь развития, выбирали этот путь, чтобы они сохраняли свой суверенитет, свою независимость.И на самом деле, это так и происходит, потому что они заплатили очень высокую цену за свое освобождение. И для них это такая особая, вот их независимость, это для них особая такая ценность. Поэтому попытки притязания Запада как-то вернуться в Африку для того, чтобы продолжать наживаться на Африке, они сейчас пресекаются, и уже просто обмануть невозможно, силы для этого нет, и африканцы сами принимают решение, с кем им сотрудничать.Вы посмотрите, вот мы находимся в Эфиопии — абсолютно суверенное государство, имеющее свою позицию по всем международным, региональным проблемам, четко отстаивающее свою позицию, и это страна, которая претендует, не без оснований, претендует на страну-лидера на африканском континенте. Это дипломатическая столица Африки, здесь размещается штаб-квартира Африканского союза, и то, как динамично развивается эта страна, и то, как она позиционирует свою независимую, взвешенную, разумную политику, Эфиопия все больше и больше становится такой влиятельной, авторитетной страной в мире. Неслучайно она стала полноценным членом БРИКС. И, конечно же, участие в БРИКС открывает для этой страны новые огромные возможности. Поэтому уверена, что сама Африка себя не потеряет для африканцев, и сами африканцы всегда будут решать свою судьбу. Такой длинный вопрос, в первой части, повторите, пожалуйста.— Валентина Ивановна, вы уже все ответили, честно говоря, потому что это был такой вопрос о том, что мы здесь работаем, и к нам очень доброжелательно здесь относятся. И есть запрос на такую честную, справедливую, взвешенную информацию.— Вот я хотела сказать и поблагодарить вас, уважаемый Дмитрий Константинович, вашу команду, ваш коллектив, за этот потрясающий проект. Очень важный, очень нужный. Мы сегодня действительно открываем такую новую страницу не только в российско-эфиопском сотрудничестве, а в российско-африканском сотрудничестве, потому что вы правы, что африканцы, у них есть запрос на объективную информацию.Они не так легко доверяют фейкам. И появление такого мощного ресурса информационного здесь в виде редакционного центра Sputnik, мне кажется, будет иметь огромное влияние и в целом на Африку. А вы всегда ассоциируетесь с объективной информацией, неангажированной информацией, проверенной, честной, если надо, критичной. И мне кажется, это очень будет во многом помогать продвижению тех вопросов, о которых вы говорили.И так случилось, что мы открываем этот центр, может быть символично: именно 17 февраля 1898 года Россия и Эфиопия установила дипломатические отношения, то есть 127 лет назад. И это была первая африканская страна, с которой Россия установила дипломатические отношения. И мы открываем такое широкое информационное поле для новых возможностей.— Валентина Ивановна, спасибо вам за этот символизм, за вашу поддержку и успеха вам в вашей благородной миссии.— Спасибо.

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