https://ria.ru/20250219/matvienko-2000411007.html

Матвиенко оценила перспективы участия Эфиопии в БРИКС

Матвиенко оценила перспективы участия Эфиопии в БРИКС - РИА Новости, 19.02.2025

Матвиенко оценила перспективы участия Эфиопии в БРИКС

Полноценное участие Эфиопии в БРИКС открывает для страны новые огромные возможности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. РИА Новости, 19.02.2025

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валентина матвиенко

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брикс

совет федерации рф

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Полноценное участие Эфиопии в БРИКС открывает для страны новые огромные возможности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. "Эфиопия все больше и больше становится такой влиятельной, авторитетной страной в мире. Не случайно она стала полноценным членом БРИКС. И, конечно же, участие в БРИКС открывает для этой страны новые огромные возможности", - сказала политик. Она также отметила, что Эфиопия - абсолютно суверенное государство, имеющее свою позицию по всем международным, региональным проблемам. четко отстаивающая свою позицию. "Это страна, которая претендует, не без оснований, на страну-лидера на африканском континенте. Это дипломатическая столица Африки. Здесь размещается штаб-квартира Африканского союза", - подчеркнула спикер. Она обратила внимание, как динамично развивается Эфиопия, как она позиционирует себя, свою независимую, взвешенную, разумную политику. "Поэтому уверена, что сама Африка себя не потеряет для африканцев. И сами африканцы всегда будут решать свою судьбу", - заключила Матвиенко. Интервью у Матвиенко взял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000409084.html

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Матвиенко о перспективах участия Эфиопии в БРИКС Полноценное участие Эфиопии в БРИКС открывает для страны новые огромные возможности, заявила Матвиенко в интервью Sputnik. Она также отметила, что Эфиопия – абсолютно суверенное государство, имеющее свою позицию по всем международным и региональным проблемам. 2025-02-19T22:00 true PT0M40S

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в мире, эфиопия, африка, валентина матвиенко, дмитрий киселев, брикс, совет федерации рф, африканский союз