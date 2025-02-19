https://ria.ru/20250219/matvienko-2000409084.html

Запад не имеет права на Африку, заявила Матвиенко

Запад не имеет права на Африку, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

Запад не имеет права на Африку, заявила Матвиенко

Запад не имеет никакого особого права на Африку, африканцы должны сами определять свой путь развития, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:40:00+03:00

2025-02-19T21:40:00+03:00

2025-02-19T21:40:00+03:00

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Запад не имеет никакого особого права на Африку, африканцы должны сами определять свой путь развития, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Они (страны Запада - ред.) не имеют никакого особо права на Африку. Важно, чтобы сами африканцы не потеряли Африку. Чтобы они и дальше самостоятельно определяли свой путь развития, выбирали этот путь. Чтобы они сохраняли свой суверенитет, свою независимость. И, на самом деле, это так и происходит, потому что они заплатили очень высокую цену за свое освобождение… И их независимость для них особая ценность", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html

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африка, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, россия, в мире