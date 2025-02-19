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Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии - РИА Новости, 19.02.2025
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21:38 19.02.2025 (обновлено: 22:06 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000408623.html
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии - РИА Новости, 19.02.2025
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии
Появление Sputnik в Эфиопии будет иметь огромное влияние на Африку, у африканцев есть запрос на объективную информацию, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:38:00+03:00
2025-02-19T22:06:00+03:00
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валентина матвиенко
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Появление Sputnik в Эфиопии будет иметь огромное влияние на Африку, у африканцев есть запрос на объективную информацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik."Мы сегодня, действительно, открываем новую страницу не только в российско-эфиопском сотрудничестве, а в российско-африканском сотрудничестве. Вы правы, что африканцы - у них есть запрос на объективную информацию, они не так легко доверяют фейкам. И появление такого мощного информационного ресурса здесь в виде редакционного центра Sputnik, мне кажется, будет иметь огромное влияние и в целом на Африку", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html
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эфиопия, валентина матвиенко, африка, совет федерации рф, в мире, sputnik
Эфиопия, Валентина Матвиенко, Африка, Совет Федерации РФ, В мире, Sputnik
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии

Матвиенко: Sputnik будет иметь влияние в Эфиопии из-за спроса на объективность

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Появление Sputnik в Эфиопии будет иметь огромное влияние на Африку, у африканцев есть запрос на объективную информацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik.
"Мы сегодня, действительно, открываем новую страницу не только в российско-эфиопском сотрудничестве, а в российско-африканском сотрудничестве. Вы правы, что африканцы - у них есть запрос на объективную информацию, они не так легко доверяют фейкам. И появление такого мощного информационного ресурса здесь в виде редакционного центра Sputnik, мне кажется, будет иметь огромное влияние и в целом на Африку", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Вчера, 20:58
 
ЭфиопияВалентина МатвиенкоАфрикаСовет Федерации РФВ миреSputnik
 
 
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