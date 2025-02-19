https://ria.ru/20250219/matvienko-2000408623.html

Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии

Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии - РИА Новости, 19.02.2025

Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии

Появление Sputnik в Эфиопии будет иметь огромное влияние на Африку, у африканцев есть запрос на объективную информацию, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:38:00+03:00

2025-02-19T21:38:00+03:00

2025-02-19T22:06:00+03:00

эфиопия

валентина матвиенко

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Появление Sputnik в Эфиопии будет иметь огромное влияние на Африку, у африканцев есть запрос на объективную информацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik."Мы сегодня, действительно, открываем новую страницу не только в российско-эфиопском сотрудничестве, а в российско-африканском сотрудничестве. Вы правы, что африканцы - у них есть запрос на объективную информацию, они не так легко доверяют фейкам. И появление такого мощного информационного ресурса здесь в виде редакционного центра Sputnik, мне кажется, будет иметь огромное влияние и в целом на Африку", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html

эфиопия

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эфиопия, валентина матвиенко, африка, совет федерации рф, в мире, sputnik