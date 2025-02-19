https://ria.ru/20250219/matvienko-2000408623.html
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии - РИА Новости, 19.02.2025
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии
Появление Sputnik в Эфиопии будет иметь огромное влияние на Африку, у африканцев есть запрос на объективную информацию, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:38:00+03:00
2025-02-19T21:38:00+03:00
2025-02-19T22:06:00+03:00
эфиопия
валентина матвиенко
африка
совет федерации рф
в мире
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000238036_0:208:3071:1936_1920x0_80_0_0_9504ac4082f13a4e573a0b551fcbac4a.jpg
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Появление Sputnik в Эфиопии будет иметь огромное влияние на Африку, у африканцев есть запрос на объективную информацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik."Мы сегодня, действительно, открываем новую страницу не только в российско-эфиопском сотрудничестве, а в российско-африканском сотрудничестве. Вы правы, что африканцы - у них есть запрос на объективную информацию, они не так легко доверяют фейкам. И появление такого мощного информационного ресурса здесь в виде редакционного центра Sputnik, мне кажется, будет иметь огромное влияние и в целом на Африку", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html
эфиопия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000238036_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_87db8f4cd07d74d3c80da4bdca141809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, валентина матвиенко, африка, совет федерации рф, в мире, sputnik
Эфиопия, Валентина Матвиенко, Африка, Совет Федерации РФ, В мире, Sputnik
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии
Матвиенко: Sputnik будет иметь влияние в Эфиопии из-за спроса на объективность