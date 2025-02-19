https://ria.ru/20250219/matvienko-2000407586.html

Запад не хочет отвечать за прошлые преступления в Африке, заявила Матвиенко

Запад не хочет отвечать за прошлые преступления в Африке, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

Запад не хочет отвечать за прошлые преступления в Африке, заявила Матвиенко

Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:33:00+03:00

2025-02-19T21:33:00+03:00

2025-02-19T21:33:00+03:00

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, выкачивая ресурсы, используя рабский труд местного населения, вывозя культурные и исторические ценности ", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000404315.html

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африка, россия, валентина матвиенко, эфиопия, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире