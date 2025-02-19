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Матвиенко: Россия делится опытом по пресечению посягательств на суверенитет - РИА Новости, 19.02.2025
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21:31 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000407164.html
Матвиенко: Россия делится опытом по пресечению посягательств на суверенитет
Матвиенко: Россия делится опытом по пресечению посягательств на суверенитет - РИА Новости, 19.02.2025
Матвиенко: Россия делится опытом по пресечению посягательств на суверенитет
Россия передает парламентам других стран опыт по пресечению вмешательства в дела суверенных государств, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина... РИА Новости, 19.02.2025
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия передает парламентам других стран опыт по пресечению вмешательства в дела суверенных государств, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Опыт наш по пресечению подобного рода деятельности, вмешательства в суверенные дела государства мы передаем другим парламентам. Мы обмениваемся, мы рассказываем, к чему это привело", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко: Россия делится опытом по пресечению посягательств на суверенитет

Матвиенко: РФ передает странам опыт по пресечению посягательства на суверенитет

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия передает парламентам других стран опыт по пресечению вмешательства в дела суверенных государств, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.
"Опыт наш по пресечению подобного рода деятельности, вмешательства в суверенные дела государства мы передаем другим парламентам. Мы обмениваемся, мы рассказываем, к чему это привело", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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