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Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине

Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине

Нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии, которая произошла со страной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. РИА Новости, 19.02.2025

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии, которая произошла со страной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. "Мы видим к чему нацистская идеология привела на Украине. Положила начало страшной трагедии, которая случилась с этой страной", - сказала она в интервью, которое взял гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084040.html

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Матвиенко о нацистской идеологии на Украине Нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии, которая произошла со страной, заявила Матвиенко в интервью Sputnik 2025-02-19T21:29 true PT0M38S

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в мире, украина, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф