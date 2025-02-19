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Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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21:29 19.02.2025 (обновлено: 21:57 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000406948.html
Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине
Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине
Нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии, которая произошла со страной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. РИА Новости, 19.02.2025
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии, которая произошла со страной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. "Мы видим к чему нацистская идеология привела на Украине. Положила начало страшной трагедии, которая случилась с этой страной", - сказала она в интервью, которое взял гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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Матвиенко о нацистской идеологии на Украине
Нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии, которая произошла со страной, заявила Матвиенко в интервью Sputnik
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в мире, украина, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф
В мире, Украина, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала, к чему привела нацистская идеология на Украине

Матвиенко: нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Нацистская идеология на Украине положила начало страшной трагедии, которая произошла со страной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik.
«
"Мы видим к чему нацистская идеология привела на Украине. Положила начало страшной трагедии, которая случилась с этой страной", - сказала она в интервью, которое взял гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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В миреУкраинаЭфиопияВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевСовет Федерации РФ
 
 
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