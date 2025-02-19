https://ria.ru/20250219/matvienko-2000406821.html

Матвиенко: Россия предотвратила действие структур, которым помогало USAID

Матвиенко: Россия предотвратила действие структур, которым помогало USAID - РИА Новости, 19.02.2025

Матвиенко: Россия предотвратила действие структур, которым помогало USAID

Парламент России отработал грамотное законодательство, которое предотвратило действия тех структур, которые получали помощь от USAID и подобных организаций,... РИА Новости, 19.02.2025

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Парламент России отработал грамотное законодательство, которое предотвратило действия тех структур, которые получали помощь от USAID и подобных организаций, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. "Мы, Федеральное собрание, отработали очень грамотное законодательство, которое предотвратило действия тех структур, которые получали помощь от USAID и других аналогичных структур. Мы не запретили, мы просто вывели их на чистую воду - от кого получаете, сколько получаете и на какие цели", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии. Матвиенко добавила, что после этого количество таких структур резко сократилось.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000400273.html

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Матвиенко: Совфед вовремя пресек деятельность USAID в России Парламент России отработал грамотное законодательство, которое предотвратило действия тех структур, которые получали помощь от USAID и подобных организаций, заявила Матвиенко в интервью Sputnik. 2025-02-19T21:28 true PT1M50S

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россия, валентина матвиенко, агентство по международному развитию сша, совет федерации рф, в мире, сша