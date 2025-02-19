https://ria.ru/20250219/matvienko-2000405983.html
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко
Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:20:00+03:00
2025-02-19T21:20:00+03:00
2025-02-19T23:47:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Мы открыты к диалогу со всеми, и, поверьте, несмотря на санкции, у нас количество встреч, контактов, парламентского диалога у нас не уменьшилось. Наоборот, у нас очень интенсивный идет диалог", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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Матвиенко: Россия открыта к диалогу со всеми
Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила Матвиенко в интервью агентству Sputnik
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россия, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире
Россия, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ, В мире
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия открыта к диалогу со всеми, несмотря на санкции