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Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
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21:20 19.02.2025 (обновлено: 23:47 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000405983.html
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко
Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина... РИА Новости, 19.02.2025
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эфиопия
валентина матвиенко
дмитрий киселев
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Мы открыты к диалогу со всеми, и, поверьте, несмотря на санкции, у нас количество встреч, контактов, парламентского диалога у нас не уменьшилось. Наоборот, у нас очень интенсивный идет диалог", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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Матвиенко: Россия открыта к диалогу со всеми
Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила Матвиенко в интервью агентству Sputnik
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россия, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире
Россия, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ, В мире
Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия открыта к диалогу со всеми, несмотря на санкции

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.
«
"Мы открыты к диалогу со всеми, и, поверьте, несмотря на санкции, у нас количество встреч, контактов, парламентского диалога у нас не уменьшилось. Наоборот, у нас очень интенсивный идет диалог", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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РоссияЭфиопияВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевСовет Федерации РФВ мире
 
 
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