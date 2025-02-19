https://ria.ru/20250219/matvienko-2000405863.html
Россия предупреждала о подрывной деятельности USAID, заявила Матвиенко
Россия предупреждала о подрывной деятельности USAID, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Россия предупреждала о подрывной деятельности USAID, заявила Матвиенко
Россия неоднократно предупреждала о вредоносности подходов, подрывной деятельности, подпитке терроризма со стороны USAID, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:19:00+03:00
2025-02-19T21:19:00+03:00
2025-02-19T21:42:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала о вредоносности подходов, подрывной деятельности, подпитке терроризма со стороны USAID, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Недавно опубликованный, ставший достоянием информации о том, чем занималась USAID, псевдопомощью, в том числе африканским странам. И ведь мы, наша страна, неоднократно и на международных площадках выступали, говорили о вредоносности таких подходов, о подрывной деятельности, о подпитке терроризма. Ну, все глобальные СМИ, они говорили, ну, это "русская пропаганда", "кремлевская пропаганда", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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Матвиенко о деятельности USAID
USAID финансировало свержение власти, госперевороты и цветные революции, заявила агентству Sputnik Матвиенко
2025-02-19T21:19
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россия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, агентство по международному развитию сша, совет федерации рф, в мире, сша
Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Агентство по международному развитию США, Совет Федерации РФ, В мире, США
Россия предупреждала о подрывной деятельности USAID, заявила Матвиенко
Матвиенко: РФ неоднократно предупреждала о вредоносном подходе USAID