https://ria.ru/20250219/matvienko-2000405863.html

Россия предупреждала о подрывной деятельности USAID, заявила Матвиенко

Россия предупреждала о подрывной деятельности USAID, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

Россия предупреждала о подрывной деятельности USAID, заявила Матвиенко

Россия неоднократно предупреждала о вредоносности подходов, подрывной деятельности, подпитке терроризма со стороны USAID, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала о вредоносности подходов, подрывной деятельности, подпитке терроризма со стороны USAID, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Недавно опубликованный, ставший достоянием информации о том, чем занималась USAID, псевдопомощью, в том числе африканским странам. И ведь мы, наша страна, неоднократно и на международных площадках выступали, говорили о вредоносности таких подходов, о подрывной деятельности, о подпитке терроризма. Ну, все глобальные СМИ, они говорили, ну, это "русская пропаганда", "кремлевская пропаганда", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

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Матвиенко о деятельности USAID USAID финансировало свержение власти, госперевороты и цветные революции, заявила агентству Sputnik Матвиенко 2025-02-19T21:19 true PT1M16S

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россия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, агентство по международному развитию сша, совет федерации рф, в мире, сша