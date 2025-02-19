https://ria.ru/20250219/matvienko-2000404315.html
Страны Африки сохранили память о помощи СССР, заявила Матвиенко
Страны Африки сохранили память о помощи СССР, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Страны Африки сохранили память о помощи СССР, заявила Матвиенко
Африканские страны сохранили добрую память о безвозмездной помощи Советского Союза в их борьбе за независимость, отметила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:03:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Африканские страны сохранили добрую память о безвозмездной помощи Советского Союза в их борьбе за независимость, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Вы знаете, они сохранили, хотя уже поменялось поколение, они сохранили добрую хорошую память о том, что именно наша страна - тогда Советский Союз - помогала в их борьбе за свою независимость. Именно наша страна помогала становлению молодых независимых суверенных государств, безвозмездно помогая, безо всяких условий, в отличие от Запада", - сказала Матвиенко. Интервью у Матвиенко взял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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африка, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, россия, в мире
Африка, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ, Россия, В мире
Страны Африки сохранили память о помощи СССР, заявила Матвиенко
Матвиенко: в Африке сохранила память о помощи СССР в борьбе за независимость