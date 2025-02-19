https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403805.html

USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко

USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко

Американское агентство по международному развитию (USAID) целенаправленно финансировало государственные перевороты и цветные революции, заявила председатель... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:59:00+03:00

2025-02-19T20:59:00+03:00

2025-02-19T22:40:00+03:00

россия

агентство по международному развитию сша

валентина матвиенко

совет федерации рф

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000408478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e685babd3923ef165ec0a920bb4580d6.jpg

АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Американское агентство по международному развитию (USAID) целенаправленно финансировало государственные перевороты и цветные революции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в столице Эфиопии."Это агентство не занималось гуманитарной помощью, поддержкой, борьбой с голодом, нищетой, с болезнями. Там четко и целенаправленно финансировалось свержение неугодной власти, государственные перевороты, цветные революции. Думаю, что теперь абсолютное большинство государств до конца поймут, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и вдвойне усилят свою бдительность", — сказала она.При этом Россия не раз предупреждала о вредоносности таких подходов, о подрывной деятельности USAID и подпитке им терроризма, хотя все глобальные СМИ объявляли это "кремлевской пропагандой", добавила спикер Совфеда.Она подчеркнула, что российский парламент отработал очень грамотное законодательство, которое предотвратило действия организаций, получавших помощь от USAID и других подобных структур. "Мы не запретили, мы просто вывели их на чистую воду: от кого получаете, сколько получаете и на какие цели", — пояснила Матвиенко, отметив, что после этого количество таких структур резко сократилось.Опыт по пресечению подобной деятельности Федеральное собрание передает другим парламентам, заключила председатель верхней палаты.В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства. По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250203/mask-1997036901.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Матвиенко о деятельности USAID USAID финансировало свержение власти, госперевороты и цветные революции, заявила агентству Sputnik Матвиенко 2025-02-19T20:59 true PT1M16S

Матвиенко: Совфед вовремя пресек деятельность USAID в России Парламент России отработал грамотное законодательство, которое предотвратило действия тех структур, которые получали помощь от USAID и подобных организаций, заявила Матвиенко в интервью Sputnik. 2025-02-19T20:59 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, агентство по международному развитию сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире