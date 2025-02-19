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USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
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20:59 19.02.2025 (обновлено: 22:40 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403805.html
USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко
USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко
Американское агентство по международному развитию (USAID) целенаправленно финансировало государственные перевороты и цветные революции, заявила председатель... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:59:00+03:00
2025-02-19T22:40:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Американское агентство по международному развитию (USAID) целенаправленно финансировало государственные перевороты и цветные революции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в столице Эфиопии.&quot;Это агентство не занималось гуманитарной помощью, поддержкой, борьбой с голодом, нищетой, с болезнями. Там четко и целенаправленно финансировалось свержение неугодной власти, государственные перевороты, цветные революции. Думаю, что теперь абсолютное большинство государств до конца поймут, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и вдвойне усилят свою бдительность&quot;, — сказала она.При этом Россия не раз предупреждала о вредоносности таких подходов, о подрывной деятельности USAID и подпитке им терроризма, хотя все глобальные СМИ объявляли это "кремлевской пропагандой", добавила спикер Совфеда.Она подчеркнула, что российский парламент отработал очень грамотное законодательство, которое предотвратило действия организаций, получавших помощь от USAID и других подобных структур. "Мы не запретили, мы просто вывели их на чистую воду: от кого получаете, сколько получаете и на какие цели", — пояснила Матвиенко, отметив, что после этого количество таких структур резко сократилось.Опыт по пресечению подобной деятельности Федеральное собрание передает другим парламентам, заключила председатель верхней палаты.В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства. По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
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Матвиенко о деятельности USAID
USAID финансировало свержение власти, госперевороты и цветные революции, заявила агентству Sputnik Матвиенко
2025-02-19T20:59
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PT1M16S
Матвиенко: Совфед вовремя пресек деятельность USAID в России
Парламент России отработал грамотное законодательство, которое предотвратило действия тех структур, которые получали помощь от USAID и подобных организаций, заявила Матвиенко в интервью Sputnik.
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россия, агентство по международному развитию сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире
Россия, Агентство по международному развитию США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, США, В мире
USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко

Матвиенко: USAID финансировало госперевороты и цветные революции

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Американское агентство по международному развитию (USAID) целенаправленно финансировало государственные перевороты и цветные революции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в столице Эфиопии.
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"Это агентство не занималось гуманитарной помощью, поддержкой, борьбой с голодом, нищетой, с болезнями. Там четко и целенаправленно финансировалось свержение неугодной власти, государственные перевороты, цветные революции. Думаю, что теперь абсолютное большинство государств до конца поймут, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и вдвойне усилят свою бдительность", — сказала она.

При этом Россия не раз предупреждала о вредоносности таких подходов, о подрывной деятельности USAID и подпитке им терроризма, хотя все глобальные СМИ объявляли это "кремлевской пропагандой", добавила спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что российский парламент отработал очень грамотное законодательство, которое предотвратило действия организаций, получавших помощь от USAID и других подобных структур.
"Мы не запретили, мы просто вывели их на чистую воду: от кого получаете, сколько получаете и на какие цели", — пояснила Матвиенко, отметив, что после этого количество таких структур резко сократилось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Машина цветных революций сломалась
4 февраля, 08:00
Опыт по пресечению подобной деятельности Федеральное собрание передает другим парламентам, заключила председатель верхней палаты.
В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства. По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Илон Маск обвинил USAID в сумасшедшей трате денег
3 февраля, 13:15
 
РоссияАгентство по международному развитию СШАВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСШАВ мире
 
 
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