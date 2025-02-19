https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403695.html

Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко

Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко

Африканские страны очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией, оно уже приносит свои плоды, заявила в интервью агентству Sputnik председатель... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:58:00+03:00

2025-02-19T20:58:00+03:00

2025-02-19T21:22:00+03:00

африка

россия

эфиопия

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg

АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Африканские страны очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией, оно уже приносит свои плоды, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией. У нас сейчас, я бы сказала, такой ренессанс развития сотрудничества между Россией и странами Африки, и он приносит уже свои плоды", - сказала она в интервью.Интервью у Матвиенко взял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000405983.html

африка

россия

эфиопия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, россия, эфиопия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире