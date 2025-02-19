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Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
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20:58 19.02.2025 (обновлено: 21:22 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403695.html
Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко
Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко
Африканские страны очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией, оно уже приносит свои плоды, заявила в интервью агентству Sputnik председатель... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:58:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Африканские страны очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией, оно уже приносит свои плоды, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией. У нас сейчас, я бы сказала, такой ренессанс развития сотрудничества между Россией и странами Африки, и он приносит уже свои плоды", - сказала она в интервью.Интервью у Матвиенко взял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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африка, россия, эфиопия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Африка, Россия, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко

Матвиенко: интерес Африки к сотрудничеству с Россией уже приносит плоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Африканские страны очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией, оно уже приносит свои плоды, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Очень заинтересованы развивать сотрудничество с Россией. У нас сейчас, я бы сказала, такой ренессанс развития сотрудничества между Россией и странами Африки, и он приносит уже свои плоды", - сказала она в интервью.
Интервью у Матвиенко взял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
Матвиенко: Россия открыта к диалогу со всеми - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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АфрикаРоссияЭфиопияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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