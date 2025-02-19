https://ria.ru/20250219/matvienko-2000402872.html

Мир активно движется к многополярному устройству, заявила Матвиенко

Мир активно движется к многополярному устройству, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

Мир активно движется к многополярному устройству, заявила Матвиенко

Мир активно движется к многополярному устройству, более справедливому порядку, который будет учитывать интересы в том числе африканских народов, заявила... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:54:00+03:00

2025-02-19T20:54:00+03:00

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валентина матвиенко

россия

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Мир активно движется к многополярному устройству, более справедливому порядку, который будет учитывать интересы в том числе африканских народов, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik."Мир активно движется к многополярному устройству, более справедливому миру, который будет учитывать интересы в том числе африканских народов. И мне кажется, что Африка будет и есть одним из таких важных столпов этого многополярного мира", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403695.html

россия

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валентина матвиенко, россия, африка, эфиопия, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире