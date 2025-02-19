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Матвиенко рассказала об интересе российского бизнеса к проектам в Эфиопии - РИА Новости, 19.02.2025
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00:34 19.02.2025 (обновлено: 11:15 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000182931.html
Матвиенко рассказала об интересе российского бизнеса к проектам в Эфиопии
Матвиенко рассказала об интересе российского бизнеса к проектам в Эфиопии - РИА Новости, 19.02.2025
Матвиенко рассказала об интересе российского бизнеса к проектам в Эфиопии
Российский бизнес в сфере фармацевтической продукции и энергетики проявляет интерес к развитию проектов на территории Эфиопии, сообщила спикер Совфеда Валентина РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:34:00+03:00
2025-02-19T11:15:00+03:00
эфиопия
россия
африка
валентина матвиенко
совет федерации рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Российский бизнес в сфере фармацевтической продукции и энергетики проявляет интерес к развитию проектов на территории Эфиопии, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Эфиопии с официальным визитом. Планируются ее встречи с руководством страны и открытие первой в Африке многофункциональной информредакции Sputnik, сообщили ранее в пресс-службе СФ. "Завтра будут серьезные переговоры, в том числе и о развитии сотрудничества в сфере фармации, производства лекарств. Мы заинтересованы, и ряд фармацевтических компаний России (уже) ведут переговоры в Эфиопии о поставке наших лекарств в эту страну", - сказала спикер журналистам. В рамках обсуждения перспектив сотрудничества стран "планы серьёзные", добавила она. В частности, в сфере энергетики будет обсуждаться модернизация гидроэлектростанции, которая была построена еще советскими специалистами. "Это сотрудничество по линии "Росатома", для начала создание центра высоких технологий в атомной энергетике с перспективой, возможно и дальнейшее продвижение, если бы в этом была заинтересована эфиопская сторона, строительство по российским технологиям атомной электростанции", - сказала Матвиенко. Кроме того, обсуждение может касаться большого блока сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сказала политик. "Россия является важным поставщиком минеральных удобрений. Сегодня речь идёт о том, чтобы построить завод по производству минеральных удобрений в Эфиопии, а может быть, создать сельскохозяйственный кластер с нашими технологиями, с нашими семенами, с нашими удобрениями и так далее", - отметила она. Матвиенко подчеркнула, что благодаря усилиям глав государств в последние годы российско-эфиопское сотрудничество получило мощный импульс, такой активности, взаимодействия у стран ранее не было. По ее словам, взаимный товарооборот между Россией и Эфиопией по итогам 2024 года вырос более чем в четыре раза. "Итоговая сумма, конечно, ещё скромная. И понятно, что есть над чем работать. И думаю, что в рамках межправкомиссии будут отработаны инструменты, механизмы, как запускать инвестиционные проекты, как диверсифицировать и расширить нашу взаимную торговлю", - отметила спикер.
https://ria.ru/20250218/putin-2000176996.html
https://ria.ru/20250212/matvienko-1998845359.html
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эфиопия, россия, африка, валентина матвиенко, совет федерации рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Эфиопия, Россия, Африка, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Матвиенко рассказала об интересе российского бизнеса к проектам в Эфиопии

Матвиенко: российский бизнес проявляет интерес к проектам в Эфиопии

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Российский бизнес в сфере фармацевтической продукции и энергетики проявляет интерес к развитию проектов на территории Эфиопии, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Эфиопии с официальным визитом. Планируются ее встречи с руководством страны и открытие первой в Африке многофункциональной информредакции Sputnik, сообщили ранее в пресс-службе СФ.
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"Завтра будут серьезные переговоры, в том числе и о развитии сотрудничества в сфере фармации, производства лекарств. Мы заинтересованы, и ряд фармацевтических компаний России (уже) ведут переговоры в Эфиопии о поставке наших лекарств в эту страну", - сказала спикер журналистам.
В рамках обсуждения перспектив сотрудничества стран "планы серьёзные", добавила она. В частности, в сфере энергетики будет обсуждаться модернизация гидроэлектростанции, которая была построена еще советскими специалистами.
"Это сотрудничество по линии "Росатома", для начала создание центра высоких технологий в атомной энергетике с перспективой, возможно и дальнейшее продвижение, если бы в этом была заинтересована эфиопская сторона, строительство по российским технологиям атомной электростанции", - сказала Матвиенко.
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Кроме того, обсуждение может касаться большого блока сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сказала политик.
"Россия является важным поставщиком минеральных удобрений. Сегодня речь идёт о том, чтобы построить завод по производству минеральных удобрений в Эфиопии, а может быть, создать сельскохозяйственный кластер с нашими технологиями, с нашими семенами, с нашими удобрениями и так далее", - отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что благодаря усилиям глав государств в последние годы российско-эфиопское сотрудничество получило мощный импульс, такой активности, взаимодействия у стран ранее не было.
По ее словам, взаимный товарооборот между Россией и Эфиопией по итогам 2024 года вырос более чем в четыре раза.
"Итоговая сумма, конечно, ещё скромная. И понятно, что есть над чем работать. И думаю, что в рамках межправкомиссии будут отработаны инструменты, механизмы, как запускать инвестиционные проекты, как диверсифицировать и расширить нашу взаимную торговлю", - отметила спикер.
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ЭфиопияРоссияАфрикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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