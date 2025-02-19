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Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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02:39 19.02.2025 (обновлено: 06:07 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/mask-2000190806.html
Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине
Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не РИА Новости, 19.02.2025
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россия
сша
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владимир зеленский
илон маск
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украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть.Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который написал: "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти". Предприниматель ответил на этот пост, используя эмодзи, который означает "100%".Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде.Переговоры между Россией и США в Эр-РиядеВо вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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россия, сша, москва, владимир зеленский, илон маск, сергей лавров, украина
Россия, США, Москва, Владимир Зеленский, Илон Маск, Сергей Лавров, Украина
Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине

Маск поддержал заявление о том, что Зеленский не хочет мира на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть.
Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который написал: "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти". Предприниматель ответил на этот пост, используя эмодзи, который означает "100%".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Маск сделал заявление о военной помощи Украине
19 декабря 2024, 04:01
Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде.

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Маск оценил юмор Зеленского после его слов о Трампе и переговорах
16 ноября 2024, 20:46
 
РоссияСШАМоскваВладимир ЗеленскийИлон МаскСергей ЛавровУкраина
 
 
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