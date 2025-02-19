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Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине

Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:39:00+03:00

2025-02-19T02:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть.Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который написал: "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти". Предприниматель ответил на этот пост, используя эмодзи, который означает "100%".Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде.Переговоры между Россией и США в Эр-РиядеВо вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

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россия, сша, москва, владимир зеленский, илон маск, сергей лавров, украина