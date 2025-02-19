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Макрон не считает саммит в Париже реакцией на действия США - РИА Новости, 19.02.2025
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00:27 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/makron-2000182188.html
Макрон не считает саммит в Париже реакцией на действия США
Макрон не считает саммит в Париже реакцией на действия США - РИА Новости, 19.02.2025
Макрон не считает саммит в Париже реакцией на действия США
Президент Франции Эммануэль Макрон отверг предположения, что прошедшая в понедельник встреча европейских лидеров в Париже стала реакцией на заявления и действия РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:27:00+03:00
2025-02-19T00:27:00+03:00
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отверг предположения, что прошедшая в понедельник встреча европейских лидеров в Париже стала реакцией на заявления и действия США. "Очевидно, это была встреча между европейскими странами, целью которой было посмотреть, что мы хотим сделать и как мы хотим вести дальнейшие операции, а не встречей реакции, комментариев или определения позиции по отношению к тому, что делают Соединенные Штаты", - сказал он в интервью газете Depeche. Издание указывает, что прошедший в Париже саммит мог быть воспринят как реакция на речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал Европу. Макрон также заявил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом как до, так и после саммита. В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщило издание Monde, не приглашенные на встречу страны Восточной Европы, в особенности Румыния и Чехия, возмутились тем, что их оставили в стороне. Премьер Чехии Петр Фиала возмутился, заявив, что "никто не принял больше украинских беженцев, чем мы" и обвинив Макрона в "высокомерии". Макрон по итогам саммита не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html
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сша, украина, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, нато, мюнхенская конференция по безопасности
США, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросовет, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон не считает саммит в Париже реакцией на действия США

Макрон: саммит в Париже не был реакцией на заявления и действия США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отверг предположения, что прошедшая в понедельник встреча европейских лидеров в Париже стала реакцией на заявления и действия США.
"Очевидно, это была встреча между европейскими странами, целью которой было посмотреть, что мы хотим сделать и как мы хотим вести дальнейшие операции, а не встречей реакции, комментариев или определения позиции по отношению к тому, что делают Соединенные Штаты", - сказал он в интервью газете Depeche.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Макрона подняли на смех после саммита по Украине
Вчера, 18:41
Издание указывает, что прошедший в Париже саммит мог быть воспринят как реакция на речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал Европу.
Макрон также заявил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом как до, так и после саммита.
В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Как сообщило издание Monde, не приглашенные на встречу страны Восточной Европы, в особенности Румыния и Чехия, возмутились тем, что их оставили в стороне. Премьер Чехии Петр Фиала возмутился, заявив, что "никто не принял больше украинских беженцев, чем мы" и обвинив Макрона в "высокомерии".
Макрон по итогам саммита не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Пушков прокомментировал решение Макрона о созыве экстренного евросаммита
16 февраля, 02:07
 
СШАУкраинаПарижЭммануэль МакронДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоветНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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