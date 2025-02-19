Макрон не считает саммит в Париже реакцией на действия США
Макрон: саммит в Париже не был реакцией на заявления и действия США
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отверг предположения, что прошедшая в понедельник встреча европейских лидеров в Париже стала реакцией на заявления и действия США.
"Очевидно, это была встреча между европейскими странами, целью которой было посмотреть, что мы хотим сделать и как мы хотим вести дальнейшие операции, а не встречей реакции, комментариев или определения позиции по отношению к тому, что делают Соединенные Штаты", - сказал он в интервью газете Depeche.
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Макрон также заявил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом как до, так и после саммита.
В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Как сообщило издание Monde, не приглашенные на встречу страны Восточной Европы, в особенности Румыния и Чехия, возмутились тем, что их оставили в стороне. Премьер Чехии Петр Фиала возмутился, заявив, что "никто не принял больше украинских беженцев, чем мы" и обвинив Макрона в "высокомерии".
Макрон по итогам саммита не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.