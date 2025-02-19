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Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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Шоубиз
 
11:08 19.02.2025 (обновлено: 15:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/leva-2000237740.html
Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине
Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине
Лидер рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник)* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым) признался, что каждый... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:08:00+03:00
2025-02-19T15:36:00+03:00
шоубиз
украина
европа
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
би-2
россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лидер рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник)* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым) признался, что каждый месяц переводит на помощь Украине пять тысяч евро."Я купил две "скорые помощи", один автобус большой. И вообще просто практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю", — сказал музыкант.Он добавил, что не помнит точно, сколько денег вложил "во всю эту историю", но предположил, что с начала спецоперации уже значительно больше ста тысяч евро. По словам Левы, он спонсирует гуманитарную помощь.Музыкант признался также, что если бы у него были большие деньги, то он купил бы для украинской армии партию снарядов для РСЗО HIMARS . "Я тебе скажу, что отрываю практически от сердца, потому что особенно последние два года мы не зарабатывали, при этом я помогал постоянно Украине", — сказал он. Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, что у него есть израильский паспорт."Никто не захочет связываться со мной, потому что у меня &lt;…&gt; Израиль за мной стоит такой", — подчеркнул он.По словам музыканта, в Россию он возвращаться не собирается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html
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украина, европа, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), би-2, россия
Шоубиз, Украина, Европа, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Би-2, Россия
Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине

Лева "Би-2" рассказал пранкерам о ежемесячном перечислении Украине 5 тысяч евро

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолист рок группы "Би-2" Лева (Егор Бортник)*
Солист рок группы Би-2 Лева (Егор Бортник)* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лидер рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник)* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым) признался, что каждый месяц переводит на помощь Украине пять тысяч евро.
"Я купил две "скорые помощи", один автобус большой. И вообще просто практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю", — сказал музыкант.
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Он добавил, что не помнит точно, сколько денег вложил "во всю эту историю", но предположил, что с начала спецоперации уже значительно больше ста тысяч евро. По словам Левы, он спонсирует гуманитарную помощь.
Музыкант признался также, что если бы у него были большие деньги, то он купил бы для украинской армии партию снарядов для РСЗО HIMARS .
"Я тебе скажу, что отрываю практически от сердца, потому что особенно последние два года мы не зарабатывали, при этом я помогал постоянно Украине", — сказал он.
Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, что у него есть израильский паспорт.
"Никто не захочет связываться со мной, потому что у меня <…> Израиль за мной стоит такой", — подчеркнул он.
По словам музыканта, в Россию он возвращаться не собирается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизУкраинаЕвропаВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Би-2Россия
 
 
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