https://ria.ru/20250219/leva-2000237740.html

Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине

Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине

Лидер рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник)* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым) признался, что каждый... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:08:00+03:00

2025-02-19T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лидер рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник)* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым) признался, что каждый месяц переводит на помощь Украине пять тысяч евро."Я купил две "скорые помощи", один автобус большой. И вообще просто практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю", — сказал музыкант.Он добавил, что не помнит точно, сколько денег вложил "во всю эту историю", но предположил, что с начала спецоперации уже значительно больше ста тысяч евро. По словам Левы, он спонсирует гуманитарную помощь.Музыкант признался также, что если бы у него были большие деньги, то он купил бы для украинской армии партию снарядов для РСЗО HIMARS . "Я тебе скажу, что отрываю практически от сердца, потому что особенно последние два года мы не зарабатывали, при этом я помогал постоянно Украине", — сказал он. Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, что у него есть израильский паспорт."Никто не захочет связываться со мной, потому что у меня <…> Израиль за мной стоит такой", — подчеркнул он.По словам музыканта, в Россию он возвращаться не собирается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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https://ria.ru/20240513/makarevich-1945506701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, европа, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), би-2, россия