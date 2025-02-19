Лавров заявил о желании России и США наращивать партнерство
Лавров: Россия и США готовы создавать условия для наращивания партнерства
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать. И решать не только украинский кризис, но создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сфере между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Министр добавил, что пока нужно "разгрести" наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена - он, по словам Лаврова, делал все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона.
"Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена, но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше и какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.