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Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена" - РИА Новости, 19.02.2025
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13:14 19.02.2025 (обновлено: 13:23 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000273698.html
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена" - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"
Администрация предыдущего президента США Джо Байдена делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента партнерства Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:14:00+03:00
2025-02-19T13:23:00+03:00
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джо байден
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента партнерства Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пока нужно "разгрести" наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена - он делал все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона". заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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россия, сша, политика, джо байден, сергей лавров, юрий ушаков, госдума рф, москва
Россия, США, Политика, Джо Байден, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Госдума РФ, Москва
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"

Лавров призвал разгрести наследие Байдена для наращивания партнерства с США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента партнерства Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока нужно "разгрести" наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена - он делал все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона". заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
Вчера, 17:21
 
РоссияСШАПолитикаДжо БайденСергей ЛавровЮрий УшаковГосдума РФМосква
 
 
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