https://ria.ru/20250219/lavrov-2000273698.html

Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"

Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена" - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента партнерства Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:14:00+03:00

2025-02-19T13:14:00+03:00

2025-02-19T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента партнерства Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пока нужно "разгрести" наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена - он делал все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона". заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, политика, джо байден, сергей лавров, юрий ушаков, госдума рф, москва