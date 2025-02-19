https://ria.ru/20250219/lavrov-2000273698.html
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена" - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"
Администрация предыдущего президента США Джо Байдена делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента партнерства Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:14:00+03:00
2025-02-19T13:14:00+03:00
2025-02-19T13:23:00+03:00
россия
сша
политика
джо байден
сергей лавров
юрий ушаков
госдума рф
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента партнерства Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пока нужно "разгрести" наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена - он делал все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона". заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, политика, джо байден, сергей лавров, юрий ушаков, госдума рф, москва
Россия, США, Политика, Джо Байден, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Госдума РФ, Москва
Лавров заявил о необходимости "разгрести наследие Байдена"
Лавров призвал разгрести наследие Байдена для наращивания партнерства с США