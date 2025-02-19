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Лавров заявил об интересе у США к устранению преград для проектов с Россией - РИА Новости, 19.02.2025
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13:13 19.02.2025 (обновлено: 13:31 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000273532.html
Лавров заявил об интересе у США к устранению преград для проектов с Россией
Лавров заявил об интересе у США к устранению преград для проектов с Россией - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров заявил об интересе у США к устранению преград для проектов с Россией
США на переговорах в Эр-Рияде показали, что заинтересованы в устранении препон на пути потенциально перспективных проектов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:13:00+03:00
2025-02-19T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США на переговорах в Эр-Рияде показали, что заинтересованы в устранении препон на пути потенциально перспективных проектов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Они заинтересованы устранять искусственные препоны на пути потенциально очень перспективных взаимовыгодных проектов. Прежде всего в экономике, но также они заинтересованы и в возобновлении диалога по внешнеполитическим делам, по международной ситуации, по конфликтам. Мы это только приветствуем", - сказал он в ходе выступления в Госдуме после переговоров с американской стороной в Эр-Рияде.Как отметил министр, проблемы в двусторонних отношениях будут всегда, но всегда важно" встречаться, слушать и слышать".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000258611.html
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россия, сша, москва, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, в мире
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, В мире
Лавров заявил об интересе у США к устранению преград для проектов с Россией

Лавров: США выразили интерес к устранению препонов на пути проектов с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США на переговорах в Эр-Рияде показали, что заинтересованы в устранении препон на пути потенциально перспективных проектов с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они заинтересованы устранять искусственные препоны на пути потенциально очень перспективных взаимовыгодных проектов. Прежде всего в экономике, но также они заинтересованы и в возобновлении диалога по внешнеполитическим делам, по международной ситуации, по конфликтам. Мы это только приветствуем", - сказал он в ходе выступления в Госдуме после переговоров с американской стороной в Эр-Рияде.
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
13:22
Как отметил министр, проблемы в двусторонних отношениях будут всегда, но всегда важно" встречаться, слушать и слышать".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Лавров на правительственном часе в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Выступление Лаврова в Госдуме. Прямая трансляция
12:15
 
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