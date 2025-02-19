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Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025
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13:22 19.02.2025 (обновлено: 15:16 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000258611.html
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Госдуме и рассказал об итогах встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. Ключевые заявления... РИА Новости, 19.02.2025
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госдума рф
сергей лавров
россия
марко рубио
юрий ушаков
ближний восток
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Госдуме и рассказал об итогах встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.Об отношениях с Вашингтоном&quot;Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена, но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше и какие шаги будут предприняты&quot;.О конфликте на УкраинеПереговоры в Эр-РиядеРоссийско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/vstrecha-2000249724.html
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Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США
Движение к нормализации отношений с США начинается, это показали вчерашние переговоры, заявил Лавров.
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госдума рф, сергей лавров, россия, марко рубио, юрий ушаков, ближний восток, в мире, евросоюз, нато, дональд трамп, украина, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Госдума РФ, Сергей Лавров, Россия, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Ближний Восток, В мире, Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп, Украина, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров

Лавров заявил, что движение к нормализации отношений России и США началось

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Госдуме и рассказал об итогах встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.

Об отношениях с Вашингтоном

  • движение к нормализации отношений России и США началось;
  • нужно "разгрести наследие Байдена", чтобы создать условия для наращивания партнерства в торговле и политике;
  • у Москвы есть желание создавать условия для восстановления связей с Вашингтоном;
  • Россия надеется, что появятся условия для переговоров о безопасности и стратегической стабильности;
  • Штаты выразили интерес устранить препоны на пути перспективных проектов в экономике;
  • Россия передала перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств;
  • национальные интересы Москвы и Вашингтона никогда не совпадут полностью, но сторонам следует брать выгоду;
  • расхождения в интересах не должны приводить к сваливанию в конфронтацию.
«

"Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена, но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше и какие шаги будут предприняты".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров

О конфликте на Украине

  • теме Украины уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде;
  • Москва призвала Вашингтон устранить первопричины украинского кризиса;
  • необходимо учитывать угрозы безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Киева в НАТО;
  • президент США Дональд Трамп понимает эту позицию;
  • американский лидер из тех политиков, которые не будут скрывать свое мнение о "жалких личностях" наподобие Владимира Зеленского;
  • нужно пресечь истребление на Украине всего, что связано с Россией, прекратить гонения на русскую культуру и УПЦ;
  • Москву беспокоит всплеск неонацизма на Украине, в ЕС и Канаде.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
11:58

Переговоры в Эр-Рияде

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
08:00
 
Госдума РФСергей ЛавровРоссияМарко РубиоЮрий УшаковБлижний ВостокВ миреЕвросоюзНАТОДональд ТрампУкраинаСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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