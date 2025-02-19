Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
Лавров заявил, что движение к нормализации отношений России и США началось
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Госдуме и рассказал об итогах встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.
Об отношениях с Вашингтоном
- движение к нормализации отношений России и США началось;
- нужно "разгрести наследие Байдена", чтобы создать условия для наращивания партнерства в торговле и политике;
- у Москвы есть желание создавать условия для восстановления связей с Вашингтоном;
- Россия надеется, что появятся условия для переговоров о безопасности и стратегической стабильности;
- Штаты выразили интерес устранить препоны на пути перспективных проектов в экономике;
- Россия передала перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств;
- национальные интересы Москвы и Вашингтона никогда не совпадут полностью, но сторонам следует брать выгоду;
- расхождения в интересах не должны приводить к сваливанию в конфронтацию.
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"Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена, но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше и какие шаги будут предприняты".
О конфликте на Украине
- теме Украины уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде;
- Москва призвала Вашингтон устранить первопричины украинского кризиса;
- необходимо учитывать угрозы безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Киева в НАТО;
- президент США Дональд Трамп понимает эту позицию;
- американский лидер из тех политиков, которые не будут скрывать свое мнение о "жалких личностях" наподобие Владимира Зеленского;
- нужно пресечь истребление на Украине всего, что связано с Россией, прекратить гонения на русскую культуру и УПЦ;
- Москву беспокоит всплеск неонацизма на Украине, в ЕС и Канаде.
Переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.