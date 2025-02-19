https://ria.ru/20250219/lavrov-2000258611.html

Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров

Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025

Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Госдуме и рассказал об итогах встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. Ключевые заявления... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:22:00+03:00

2025-02-19T13:22:00+03:00

2025-02-19T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Госдуме и рассказал об итогах встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.Об отношениях с Вашингтоном"Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена, но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше и какие шаги будут предприняты".О конфликте на УкраинеПереговоры в Эр-РиядеРоссийско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/vstrecha-2000249724.html

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Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США Движение к нормализации отношений с США начинается, это показали вчерашние переговоры, заявил Лавров. 2025-02-19T13:22 true PT0M52S

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госдума рф, сергей лавров, россия, марко рубио, юрий ушаков, ближний восток, в мире, евросоюз, нато, дональд трамп, украина, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде