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Лавров выступит в Госдуме после переговоров с США - РИА Новости, 19.02.2025
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00:14 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000181233.html
Лавров выступит в Госдуме после переговоров с США
Лавров выступит в Госдуме после переговоров с США - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров выступит в Госдуме после переговоров с США
Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. РИА Новости, 19.02.2025
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств. Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога. Как в свою очередь сообщил МИД РФ, в Эр-Рияде стороны условились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космической сфере. Кроме того, Россия и США согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам "с учетом ответственности стран как ядерных держав" и постоянных членов Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000161960.html
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россия, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, юрий ушаков, госдума рф, оон
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Госдума РФ, ООН
Лавров выступит в Госдуме после переговоров с США

Лавров выступит в Госдуме на следующий день после переговоров с США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде.
Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 20:35
Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств.
Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога.
Как в свою очередь сообщил МИД РФ, в Эр-Рияде стороны условились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космической сфере. Кроме того, Россия и США согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам "с учетом ответственности стран как ядерных держав" и постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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РоссияСШАМоскваСергей ЛавровДональд ТрампЮрий УшаковГосдума РФООН
 
 
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