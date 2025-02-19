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При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель - РИА Новости, 19.02.2025
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22:20 19.02.2025 (обновлено: 22:28 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/lavina-2000413146.html
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель - РИА Новости, 19.02.2025
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель
Один спасатель погиб, один пострадал в результате схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии, сообщает Аварийно-спасательная служба Ставропольского края. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:20:00+03:00
2025-02-19T22:28:00+03:00
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
ставропольский край
архыз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Один спасатель погиб, один пострадал в результате схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии, сообщает Аварийно-спасательная служба Ставропольского края."Сегодня в районе балки "Орлёнок" Карачаево-Черкесской Республики в результате схода снежной лавины пострадали 2 спасателя филиала государственного казённого учреждения "Аварийно-спасательная служба Ставропольского края". Из них 1 человек погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в Telegram-канале Противопожарной и аварийно-спасательной служба Ставропольского края.Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Тела погибших туристов транспортировали в поселок Архыз, один выживший был госпитализирован. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. СК проводит проверку по факту случившегося.
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ставропольский край
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происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), ставропольский край, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Ставропольский край, Архыз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель

При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель, еще один пострадал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Один спасатель погиб, один пострадал в результате схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии, сообщает Аварийно-спасательная служба Ставропольского края.
"Сегодня в районе балки "Орлёнок" Карачаево-Черкесской Республики в результате схода снежной лавины пострадали 2 спасателя филиала государственного казённого учреждения "Аварийно-спасательная служба Ставропольского края". Из них 1 человек погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в Telegram-канале Противопожарной и аварийно-спасательной служба Ставропольского края.
Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Тела погибших туристов транспортировали в поселок Архыз, один выживший был госпитализирован. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. СК проводит проверку по факту случившегося.
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ПроисшествияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Ставропольский крайАрхызМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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