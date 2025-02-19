https://ria.ru/20250219/lavina-2000413146.html
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель - РИА Новости, 19.02.2025
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель
Один спасатель погиб, один пострадал в результате схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии, сообщает Аварийно-спасательная служба Ставропольского края. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:20:00+03:00
2025-02-19T22:20:00+03:00
2025-02-19T22:28:00+03:00
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
ставропольский край
архыз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Один спасатель погиб, один пострадал в результате схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии, сообщает Аварийно-спасательная служба Ставропольского края."Сегодня в районе балки "Орлёнок" Карачаево-Черкесской Республики в результате схода снежной лавины пострадали 2 спасателя филиала государственного казённого учреждения "Аварийно-спасательная служба Ставропольского края". Из них 1 человек погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в Telegram-канале Противопожарной и аварийно-спасательной служба Ставропольского края.Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Тела погибших туристов транспортировали в поселок Архыз, один выживший был госпитализирован. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. СК проводит проверку по факту случившегося.
https://ria.ru/20250217/sakhalin-1999745378.html
ставропольский край
архыз
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), ставропольский край, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Ставропольский край, Архыз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель
При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель, еще один пострадал