https://ria.ru/20250219/kritika-2000391149.html

На Украине отреагировали на жесткую критику Зеленского Трампом

На Украине отреагировали на жесткую критику Зеленского Трампом - РИА Новости, 19.02.2025

На Украине отреагировали на жесткую критику Зеленского Трампом

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X восхитилась критикой американского президента Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:34:00+03:00

2025-02-19T19:34:00+03:00

2025-02-19T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X восхитилась критикой американского президента Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского."Браво, Трамп! За те же слова Зеленский посадил тысячи украинцев! Мы должны освободить всех политзаключенных!", — написала она, прикрепив скриншот публикации Трампа.В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.Накануне в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250219/ukraine-2000372401.html

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, россия, джо байден