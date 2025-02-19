https://ria.ru/20250219/koreja-2000230446.html
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи - РИА Новости, 19.02.2025
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи
Южнокорейский суд решил повторно рассмотреть дело 45-летней давности, в ходе которого бывший директор Центрального разведывательного агентства Южной Кореи Ким... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:38:00+03:00
2025-02-19T10:38:00+03:00
2025-02-19T10:51:00+03:00
в мире
олимпийские игры
южная корея
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000233127_0:94:764:524_1920x0_80_0_0_b9f2db758006e915b5859b4dcffe329b.jpg
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Южнокорейский суд решил повторно рассмотреть дело 45-летней давности, в ходе которого бывший директор Центрального разведывательного агентства Южной Кореи Ким Чжэ Гю был приговорен к смертной казни за убийство президента Пак Чон Хи, сообщило агентство Рёнхап. "Высший суд Сеула... 19 февраля решил начать пересмотр этого дела", - пишет агентство. Ким Чжэ Гю в 1979 году был обвинен в убийстве 26 октября того же года президента Пак Чон Хи и руководителя его управления охраны Чха Чжи Чхоля. В мае следующего года он был казнен. В 2020 году родственники чиновника подали ходатайство о пересмотре его дела "для повышения уровня исторической дискуссии о таком деятеле, как Ким Чжэ Гю". Рассмотрение вопроса о необходимости повторного судебного разбирательства началось лишь в апреле 2024 года.
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000233127_0:22:764:595_1920x0_80_0_0_1fc3fd4d90e7562bdfb51c959581c4df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олимпийские игры, южная корея, сеул
В мире, Олимпийские игры, Южная Корея, Сеул
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи
Суд пересмотрит дело экс-главы ЦРА Южной Кореи об убийстве президента Пак Чон Хи