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В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи

В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи - РИА Новости, 19.02.2025

В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи

Южнокорейский суд решил повторно рассмотреть дело 45-летней давности, в ходе которого бывший директор Центрального разведывательного агентства Южной Кореи Ким... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:38:00+03:00

2025-02-19T10:38:00+03:00

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СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Южнокорейский суд решил повторно рассмотреть дело 45-летней давности, в ходе которого бывший директор Центрального разведывательного агентства Южной Кореи Ким Чжэ Гю был приговорен к смертной казни за убийство президента Пак Чон Хи, сообщило агентство Рёнхап. "Высший суд Сеула... 19 февраля решил начать пересмотр этого дела", - пишет агентство. Ким Чжэ Гю в 1979 году был обвинен в убийстве 26 октября того же года президента Пак Чон Хи и руководителя его управления охраны Чха Чжи Чхоля. В мае следующего года он был казнен. В 2020 году родственники чиновника подали ходатайство о пересмотре его дела "для повышения уровня исторической дискуссии о таком деятеле, как Ким Чжэ Гю". Рассмотрение вопроса о необходимости повторного судебного разбирательства началось лишь в апреле 2024 года.

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сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, олимпийские игры, южная корея, сеул