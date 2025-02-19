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В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи - РИА Новости, 19.02.2025
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10:38 19.02.2025 (обновлено: 10:51 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/koreja-2000230446.html
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи - РИА Новости, 19.02.2025
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи
Южнокорейский суд решил повторно рассмотреть дело 45-летней давности, в ходе которого бывший директор Центрального разведывательного агентства Южной Кореи Ким... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:38:00+03:00
2025-02-19T10:51:00+03:00
в мире
олимпийские игры
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Южнокорейский суд решил повторно рассмотреть дело 45-летней давности, в ходе которого бывший директор Центрального разведывательного агентства Южной Кореи Ким Чжэ Гю был приговорен к смертной казни за убийство президента Пак Чон Хи, сообщило агентство Рёнхап. "Высший суд Сеула... 19 февраля решил начать пересмотр этого дела", - пишет агентство. Ким Чжэ Гю в 1979 году был обвинен в убийстве 26 октября того же года президента Пак Чон Хи и руководителя его управления охраны Чха Чжи Чхоля. В мае следующего года он был казнен. В 2020 году родственники чиновника подали ходатайство о пересмотре его дела "для повышения уровня исторической дискуссии о таком деятеле, как Ким Чжэ Гю". Рассмотрение вопроса о необходимости повторного судебного разбирательства началось лишь в апреле 2024 года.
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в мире, олимпийские игры, южная корея, сеул
В мире, Олимпийские игры, Южная Корея, Сеул
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи

Суд пересмотрит дело экс-главы ЦРА Южной Кореи об убийстве президента Пак Чон Хи

© Фото : Общественное достояниеПак Чон Хи
Пак Чон Хи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Общественное достояние
Пак Чон Хи. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Южнокорейский суд решил повторно рассмотреть дело 45-летней давности, в ходе которого бывший директор Центрального разведывательного агентства Южной Кореи Ким Чжэ Гю был приговорен к смертной казни за убийство президента Пак Чон Хи, сообщило агентство Рёнхап.
"Высший суд Сеула... 19 февраля решил начать пересмотр этого дела", - пишет агентство.
Ким Чжэ Гю в 1979 году был обвинен в убийстве 26 октября того же года президента Пак Чон Хи и руководителя его управления охраны Чха Чжи Чхоля. В мае следующего года он был казнен. В 2020 году родственники чиновника подали ходатайство о пересмотре его дела "для повышения уровня исторической дискуссии о таком деятеле, как Ким Чжэ Гю". Рассмотрение вопроса о необходимости повторного судебного разбирательства началось лишь в апреле 2024 года.
© Фото : Общественное достояниеКим Джэ Гю
Ким Джэ Гю - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Общественное достояние
Ким Джэ Гю. Архивное фото
 
В миреОлимпийские игрыЮжная КореяСеул
 
 
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