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В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО - РИА Новости, 19.02.2025
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17:58 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kommentarii-2000368628.html
В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО
В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО - РИА Новости, 19.02.2025
В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО
Администрация президента Турции не комментирует заявление Владимира Зеленского о якобы поддержке турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членства Украины в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:58:00+03:00
2025-02-19T17:58:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции не комментирует заявление Владимира Зеленского о якобы поддержке турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членства Украины в НАТО, об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в ведомстве на просьбу подтвердить высказывание. Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу CNN Türk заявил, что Эрдоган якобы выразил поддержку будущему членству Украины в НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. "У нас нет комментариев на этот счет", - заявили корреспонденту РИА Новости по телефону в администрации турецкого лидера. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО

Администрация Эрдогана отказалась от комментариев по поводу заявлений Зеленского

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции не комментирует заявление Владимира Зеленского о якобы поддержке турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членства Украины в НАТО, об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в ведомстве на просьбу подтвердить высказывание.
Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу CNN Türk заявил, что Эрдоган якобы выразил поддержку будущему членству Украины в НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
"У нас нет комментариев на этот счет", - заявили корреспонденту РИА Новости по телефону в администрации турецкого лидера.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик
12 ноября 2024, 07:07
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
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