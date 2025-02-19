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В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО

В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО - РИА Новости, 19.02.2025

В администрации Эрдогана не стали комментировать слова Зеленского о НАТО

Администрация президента Турции не комментирует заявление Владимира Зеленского о якобы поддержке турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членства Украины в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:58:00+03:00

2025-02-19T17:58:00+03:00

2025-02-19T17:58:00+03:00

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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции не комментирует заявление Владимира Зеленского о якобы поддержке турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членства Украины в НАТО, об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в ведомстве на просьбу подтвердить высказывание. Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу CNN Türk заявил, что Эрдоган якобы выразил поддержку будущему членству Украины в НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. "У нас нет комментариев на этот счет", - заявили корреспонденту РИА Новости по телефону в администрации турецкого лидера. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241112/zelenskiy-1983212827.html

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