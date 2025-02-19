https://ria.ru/20250219/klishas-2000268981.html

Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева

Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева - РИА Новости, 19.02.2025

Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева

Сенатор от Ростовской области Василий Голубев работает по своему графику, его никто не приглашал на допрос в Следственный комитет, заявил глава конституционного РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:57:00+03:00

2025-02-19T12:57:00+03:00

2025-02-19T12:57:00+03:00

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Василий Голубев работает по своему графику, его никто не приглашал на допрос в Следственный комитет, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-губернатора Ростовской области, ныне сенатора Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет. Издание 161.ru утверждает, что вопросы касались расследования по уголовному делу, связанному с закупками донского Минтранса. Это же СМИ ранее утверждало, что Генпрокуратура обращалась в Совфед с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. "Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование", - написал Клишас в своем телеграм-канале. Сенатор также отметил, что Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева.

https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html

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ростовская область, василий голубев, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, происшествия