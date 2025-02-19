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Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева - РИА Новости, 19.02.2025
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12:57 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/klishas-2000268981.html
Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева
Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева - РИА Новости, 19.02.2025
Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева
Сенатор от Ростовской области Василий Голубев работает по своему графику, его никто не приглашал на допрос в Следственный комитет, заявил глава конституционного РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:57:00+03:00
2025-02-19T12:57:00+03:00
ростовская область
василий голубев
андрей клишас
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Василий Голубев работает по своему графику, его никто не приглашал на допрос в Следственный комитет, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-губернатора Ростовской области, ныне сенатора Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет. Издание 161.ru утверждает, что вопросы касались расследования по уголовному делу, связанному с закупками донского Минтранса. Это же СМИ ранее утверждало, что Генпрокуратура обращалась в Совфед с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. "Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование", - написал Клишас в своем телеграм-канале. Сенатор также отметил, что Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева.
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ростовская область, василий голубев, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Ростовская область, Василий Голубев, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева

Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос в СК сенатора Голубева

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиВасилий Голубев
Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Василий Голубев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Василий Голубев работает по своему графику, его никто не приглашал на допрос в Следственный комитет, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-губернатора Ростовской области, ныне сенатора Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет. Издание 161.ru утверждает, что вопросы касались расследования по уголовному делу, связанному с закупками донского Минтранса. Это же СМИ ранее утверждало, что Генпрокуратура обращалась в Совфед с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий.
"Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование", - написал Клишас в своем телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева.
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Ростовская областьВасилий ГолубевАндрей КлишасСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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